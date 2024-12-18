Threads又有新功能！「排程發文」將開放　用戶可在指定時間發布

▲Threads宣布，將推出長期備受期待的發文排程功能。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

受到年輕用戶喜愛的社群平台Threads官方近日公布，將推出「發文排程功能」，目前已經開放少數用戶使用此功能進行測試。而根據官方指出，該功能預計很快會開放給所有用戶使用。

Threads官方近日發布貼文指出，將推出「發文排程功能」。從官方的貼文中可以看到，用戶在撰寫完貼文後，可以點選右上角的三點選單，就能找到排程選項。只要選擇指定的時間或日期，就能在自己想要的時間發布貼文。

而排程的貼文，會顯示在草稿資料夾，並附有預定發表的時間標籤。用戶也可以在草稿資料夾中，編輯或刪除已排程的貼文。

除了「發文排程功能」外，Threads近期也推出許多新的功能，包括用戶追蹤、橫向影片播放以及預設選擇「自訂動態」的設定選項等。

事實上，截至2024年12月，Threads的月活躍用戶已達300萬，意味著平台自推出以來的穩定增長。在2024一整年當中，用戶數還成功從200萬增長到300萬。

延伸閱讀

▸ 父遭詐70萬現金難追回！ 兒子1人扮3角「把錢全騙回來」

▸ 疑似有喜1／廖科溢又到婦幼診所報到 秦綾謙圓圓小腹飄孕味

▸ 原始連結