台南永康就業中心歲末感恩徵才　本年度最終場提供近400個職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於12月20日辦理今年度最後一場徵才活動，12家廠商設攤，提供近400個職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年即將結束，在這歲末年終之際，是總結過去、規劃新職涯的最佳時機，勞動部雲嘉南分署永康就業中心，將於12月20日辦理今年度最後一場徵才活動，12家廠商設攤，提供近400個職缺。

無論求職或轉職，歡迎民眾踴躍參與，抓住年末最後一波求職良機，為新的一年創造好薪情！當天並有「吃湯圓 過好年」、多元市集、視障按摩及企業提供商品義賣活動，歡迎民眾踴躍參加。





徵才活動時間為12月20日13時30分至15時30分，地點：永康就業中心二樓，當天設攤的廠商有：統一企業、和德昌(麥當勞)、統一實業、微笑單車、全家便利商店、家樂福超市、府城汽車客運、召欣鐵工廠、翰暉紙業，代收履歷有上森景觀設計工程、日進生技、異人館國際共12家廠商，提供產線生產人員、工務技術員、包裝技術員、品管人員、YouBike維調專員、儲備店長、正職及兼職人員、CNC銑床操作員、收銀員、景觀養護/園藝工程師、門市人員……等近400個職缺，其中和德昌正職服務員薪資可達41K，全家利商店的建設專員薪資達47K、統一實業品管人員薪資達40K，歡迎想找工作或年後想轉職民眾踴躍參加。





永康就業中心李奇玫主任表示，平常民眾投遞線上履歷等待期都拉蠻長的，為了提供更便民的服務，參加現場直接面試的徵才，就能直接與企業面對面，真的是很棒的機會！今年永康就業中心辦理徵才活動已達88場，鼓勵民眾踴躍參加現場徵才活動，讓自己的才能直接讓企業看見，縮短等待期立即媒合成功；另外齊虹實業公司在活動當天提供366件全新的襯衫及西褲捐贈弱勢，讓民眾面試時更有自信，請有需求的民眾可至活動現場挑選。相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。