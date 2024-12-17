台南市勞工局舉辦義剪活動　回饋社會展現關懷與溫暖

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了落實台南市長黃偉哲所提出的「希望家園」政策，並強調社會支持與情感連結，勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。

此次活動特別選在心德慈化教養院進行，為院內的長者及院生提供免費剪髮服務，帶給大家溫馨的關懷與支持。

此次義剪活動，不僅為心德慈化教養院的長者帶來美麗的外貌改變，更為他們的心靈注入無限的溫暖與快樂。義剪志工們的無私奉獻，讓院生們感受到來自社會的深厚關懷，並傳遞愛與希望的正能量。甚至，長者們在剪髮的過程中，回憶起許多過往的點滴，開心地與義剪志工們分享。機構團隊也表示，這樣的服務不僅讓院生的外觀煥然一新，還讓他們感受到社會對他們的關懷與重視，內心充滿久違的溫暖與愉悅。

王鑫基局長表示，義剪活動不僅展示美髮師們的專業技能，也傳遞正向的社會價值觀。無論是透過剪髮、陪伴，或其他形式的服務與支持，每一位參與者都能從中體會到社會的愛與關懷。這樣的活動不僅是簡單的服務，更是對社會責任感的具體實踐，讓每一位長者都感受到溫暖，並且增進社會各界的情感連結。