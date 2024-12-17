　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局舉辦義剪活動　回饋社會展現關懷與溫暖

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了落實台南市長黃偉哲所提出的「希望家園」政策，並強調社會支持與情感連結，勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次活動特別選在心德慈化教養院進行，為院內的長者及院生提供免費剪髮服務，帶給大家溫馨的關懷與支持。

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次義剪活動，不僅為心德慈化教養院的長者帶來美麗的外貌改變，更為他們的心靈注入無限的溫暖與快樂。義剪志工們的無私奉獻，讓院生們感受到來自社會的深厚關懷，並傳遞愛與希望的正能量。甚至，長者們在剪髮的過程中，回憶起許多過往的點滴，開心地與義剪志工們分享。機構團隊也表示，這樣的服務不僅讓院生的外觀煥然一新，還讓他們感受到社會對他們的關懷與重視，內心充滿久違的溫暖與愉悅。

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長表示，義剪活動不僅展示美髮師們的專業技能，也傳遞正向的社會價值觀。無論是透過剪髮、陪伴，或其他形式的服務與支持，每一位參與者都能從中體會到社會的愛與關懷。這樣的活動不僅是簡單的服務，更是對社會責任感的具體實踐，讓每一位長者都感受到溫暖，並且增進社會各界的情感連結。

▲台南市勞工局17日媒合大台南美髮美容技術指導員職業工會舉辦義剪活動，將社會責任與關懷實際落實在台南市的各個角落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／藍鈞天鐵了心離婚！　陳羽柔現身法院
敘利亞發現10萬屍亂葬崗！　推土機壓扁填坑
洪淨吞16顆電池　媽媽一聽當場淚崩
教練性侵小球員　家長看畫面心碎了
籃籃揭林襄私下為人！徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了
獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬
知名音樂人楊立德驟逝　享壽73歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聖誕節慎防禮物詐騙　南投信義警分局長提醒「包裹勿亂領」

台南市勞工局舉辦義剪活動　回饋社會展現關懷與溫暖

11個月騙走12億！南投警推廣打詐儀表板　被害人現身分享經驗

雪霸與多家企業團體簽署ESG認養平台 協力守護高山生態

雲林麥寮啟動鄉志編纂　鄉長許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

露天燃燒廢棄物汙染空氣　屏東縣環保局75天抓28件

國道3號南向340.6公里自小客車追撞施工警戒緩撞車　2人受傷送醫

東港自小客左轉擦撞另台自小客　兩車受損所幸人員平安

2025基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

NCC地方文化內容推廣績優表揚　中嘉寬頻獲得四項大獎肯定

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

聖誕節慎防禮物詐騙　南投信義警分局長提醒「包裹勿亂領」

台南市勞工局舉辦義剪活動　回饋社會展現關懷與溫暖

11個月騙走12億！南投警推廣打詐儀表板　被害人現身分享經驗

雪霸與多家企業團體簽署ESG認養平台 協力守護高山生態

雲林麥寮啟動鄉志編纂　鄉長許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

露天燃燒廢棄物汙染空氣　屏東縣環保局75天抓28件

國道3號南向340.6公里自小客車追撞施工警戒緩撞車　2人受傷送醫

東港自小客左轉擦撞另台自小客　兩車受損所幸人員平安

2025基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

NCC地方文化內容推廣績優表揚　中嘉寬頻獲得四項大獎肯定

黃珊珊考試院人事案投錯票！　游淑慧轟：故意還是過失心知肚明

聖誕節慎防禮物詐騙　南投信義警分局長提醒「包裹勿亂領」

獨／《一把青》藍鈞天鐵了心離婚！聘「名人御用律師」打官司

朱俐靜癌逝2年「社群更新貼文」　迎43歲冥誕萬人湧入紀念

婦闖阿里山鐵軌「忘我拍照遭撞」登國外媒體！讚台灣「開罰正確」

徐若熙要打經典賽資格賽！葉總明年1月率野手赴美訓練

全台200萬人有氣喘！醫示警「3大常見症狀」：很多疏於診斷

持槍到校「自習室開火」！射殺老師同學2死6傷　美15歲少女身分曝

韓兵務廳宣布調查！　WINNER宋旻浩遭控當兵出勤造假

敘利亞發現亂葬崗！至少堆埋10萬屍　被折磨死後用推土機壓扁填坑

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

地方熱門新聞

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

機捷全線票價10元優惠　明年1/2日起恢復原價

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

老翁遭「假貸款」詐騙　超商店員與東警聯手攔阻

台南重視兒少權益不姑息造謠抹黑市府維護公務員尊嚴

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

國道3號南向340.6公里自小客車追撞施工警戒緩撞車2人受傷

嘉義縣議長募捐900萬器材裝備

桃園捷運綠線　113年成果發表暨成果展

露天燃燒廢棄物　屏東環保局75天抓28件

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

台南麻豆培文國小師生參訪當地消防分隊

更多熱門

相關新聞

台南透天厝藏毒品分裝場　查獲喪屍煙彈、改造槍

台南透天厝藏毒品分裝場　查獲喪屍煙彈、改造槍

台南市警五分局，2024年10月份查獲一男子販賣毒品咖啡包，經持續溯源追查其毒品來源，進而鎖定藥頭林姓男子藏身在中西區某舊式透天厝內，16日執行搜索逮獲林嫌，現場發現喪屍煙彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南三寶騎士突右轉！後方機車煞不住追撞

台南三寶騎士突右轉！後方機車煞不住追撞

台南男加入投資群組遭詐820萬　報警釣出2車手送辦

台南男加入投資群組遭詐820萬　報警釣出2車手送辦

台南永康就業中心歲末感恩徵才提供近400個職缺

台南永康就業中心歲末感恩徵才提供近400個職缺

台南崑山中學新任校長就職引領學校邁向新格局

台南崑山中學新任校長就職引領學校邁向新格局

關鍵字：

台南勞工局義剪關懷溫暖

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面