綠委揭選罷法「通話」批言而無信　傅崐萁：柯建銘約束力式微？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

內政委員會昨排審《選罷法》修正草案，在國民黨強力阻擋下以1分鐘通過初審，傳出民進黨團總召柯建銘與國民黨團總召傅崐萁前晚溝通，傅有答應讓民進黨講到晚上12點，因此綠委才決定隔天上午再來戰。傅崐萁今（17日）受訪時未否認通話一事，僅稱朝野保持熱線能降低誤判，民進黨立院黨團總召柯建銘對於綠委的約束力愈發式微嗎？

國民黨團昨清晨築起人肉牆抵擋綠委進入委員會，採取速戰速決的策略，1分鐘將選罷法全案保留送出委員會，3分鐘散會，引爆民進黨團怒火，不僅主張會議無效，更找立法院長韓國瑜討公道。事後也傳出柯建銘與傅崐萁前一晚有通話，傅願意讓民進黨討論到晚上12時，因此綠委才決定隔天上午再來戰，並未留守過夜，事後發現「被耍了」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，黨鞭聯繫重要，對攻防有底線認知，黨鞭對話協議是民主國會運作重要一環，希望大家秉持誠信，但傅崐萁言而無信不是第一次，推翻跟柯總召協議比比皆是。

傅崐萁今日受訪表示，黨跟黨之間的協商，在民主國家很正常，尤其朝野之間保持熱線，能讓所有的誤判降到最低，讓朝野的衝突能夠降下來，這是必要的。昨天研判是彼此的誤會，但自己高度好奇，柯建銘對於民進黨委員的約束力是不是越來越式微？能夠讓立法院回歸到議事規則嗎？

傅崐萁也說，一個民主國會為什麼不能開會，讓台灣在全世界蒙羞，不管是禁錮院長、立委、議事人員、占領主席台、或暴力相向不讓開會，甚至是執政者用群眾包圍國會、恫嚇在野黨，諷刺「這是真正21世紀的民主奇蹟」。

