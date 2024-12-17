服替代役「曾碰受刑人吞電池」　他驚曝後續：三餐只能吃韭菜

▲台中捷運兇嫌近日吞食16顆電池試圖輕生。（圖／記者許權毅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「中捷隨機砍人案」兇嫌洪淨12日在看守所內，一口氣吞食16顆電池欲輕生，直到昨日才離開醫院，此事引發議論。媒體人黃揚明就透露，在監所服替代役時也碰過類似情形，後來經醫院診斷，決定讓受刑人自行將電池排泄出來，也因此他三餐只能吃韭菜，排便過程也被全程監控。

黃揚明在臉書提到，「在監獄裡面，電池是受刑人的必需品。過去，我服役的監所，就曾發生過受刑人吞一顆電池自殘的案例。」當時，管理員發現後，立刻將該受刑人送醫照X光、洗胃；而當時醫院的處理方式是，在確認電池沒被腐蝕後，交代相關人員讓他自行排泄，便將受刑人送回監所。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他接著表示，監所將受刑人移送違規房外，為了避免他再自殘，也將他固定於病床上；另外，為了讓他便利排泄，這位受刑人三餐只能吃利於通便的韭菜，且排便過程要全程被監控

黃揚明直言，印象最深刻的是，那時替代役每天要分三班，去看顧這位受刑人，「替代役男要拿筷子，檢查便盆裡的糞便是否有電池，這個職務是名符其實的『屎缺』。有天大夜班的同事順利夾出了被吞食的電池，這場危機終於解除，事後這位同事還被賞了一天榮譽假。」

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