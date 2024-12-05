陸首批電動車電池「保固期滿」　車主陷焦慮：換電池比買車還貴

▲大陸首批電動車（新能源車）已經到達政府規定的電池保固期。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸首批新能源車（電動車，下同）已屆8年保固期，後續維修或更換將面臨高額費用。浙江一名車主近日在社群平台秀出一張高達22萬元人民幣（約98.13萬元新台幣）的電池更換報價單，帳單內列出的品牌電池更換價格，甚至已遠超車輛本身的殘值，換電池或換車，也讓首批電動車用戶陷入「電池焦慮」。

▲大陸主流電動車（新能源車）的電池更換粗估價格。（圖／翻攝微博）

《湖北日報》報導，工信部等多部門此前發文要求，2016年起，新能源汽車電池等核心部件實施8年或12萬公里質保期。這意味著，今年大批新能源汽車進入「脫保期」。

武漢新漢豐新能源汽車服務中心老闆童成表示，數天前曾接到一張修理訂單，該新能源車的車齡9年，已進入「脫保期」，「車主堅持要修電池，但車輛搭載的電池早已停產，只能使用梯次利用的電池，費用約2000元（人民幣，下同）。」

童成提到的「梯次利用」也就是使用二手電池，而且由於電池壽命的限制，重複使用的電池只能是良品，「動力電池包括電池包、模組、電芯等部分，有時只是某一個部件損壞了，只需要幾千元；整體更換可能需要幾萬元甚至十幾萬元。價格差距十倍，有的車主一看索性選擇去換輛新車。」

▲位於武漢的一間比亞迪銷售門市。（圖／翻攝微博）

隨著技術迭代更新，現今的電動車能節省更多生活成本，商業使用的駕駛們更是有感。一名專職跑車的駕駛馮金洲表示，他在2016年起便開著比亞迪E6接送乘客，車輛實際續航里程約350公里，充滿76千瓦時（度）電需2小時。

馮金洲透露，以每度電1元計算，總共是76元，代表著平均每公里僅0.22元，「以前開燃油車，百公里油耗平均7升，以每升7元計算，每公里費用約0.49元，比新能源電動車多出一倍多。」

面對首批新能源車車主們的電池焦慮，億瓦研究院創始人黃山強調，一些車企的質保政策是要高於國家規定的最低質保期限的，「電動汽車越來越像電子產品，有一些人開個三五年可能就換車了，在這種情況下，我覺得質保期的規定再延長，還是沒法完全有這個保障之後，就能夠增強消費者信心，包括促進二手車市場的發展等，它有一定的相關關係，但是並沒有決定關係。」