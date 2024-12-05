　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸首批電動車電池「保固期滿」　車主陷焦慮：換電池比買車還貴

▲大陸首批電動車（新能源車）已經到達政府規定的電池保固期。（圖／翻攝微博）

▲大陸首批電動車（新能源車）已經到達政府規定的電池保固期。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸首批新能源車（電動車，下同）已屆8年保固期，後續維修或更換將面臨高額費用。浙江一名車主近日在社群平台秀出一張高達22萬元人民幣（約98.13萬元新台幣）的電池更換報價單，帳單內列出的品牌電池更換價格，甚至已遠超車輛本身的殘值，換電池或換車，也讓首批電動車用戶陷入「電池焦慮」。

▲大陸首批電動車（新能源車）已經到達政府規定的電池保固期。（圖／翻攝微博）

▲大陸主流電動車（新能源車）的電池更換粗估價格。（圖／翻攝微博）

《湖北日報》報導，工信部等多部門此前發文要求，2016年起，新能源汽車電池等核心部件實施8年或12萬公里質保期。這意味著，今年大批新能源汽車進入「脫保期」。

武漢新漢豐新能源汽車服務中心老闆童成表示，數天前曾接到一張修理訂單，該新能源車的車齡9年，已進入「脫保期」，「車主堅持要修電池，但車輛搭載的電池早已停產，只能使用梯次利用的電池，費用約2000元（人民幣，下同）。」

童成提到的「梯次利用」也就是使用二手電池，而且由於電池壽命的限制，重複使用的電池只能是良品，「動力電池包括電池包、模組、電芯等部分，有時只是某一個部件損壞了，只需要幾千元；整體更換可能需要幾萬元甚至十幾萬元。價格差距十倍，有的車主一看索性選擇去換輛新車。」

▲大陸首批電動車（新能源車）已經到達政府規定的電池保固期。（圖／翻攝微博）

▲位於武漢的一間比亞迪銷售門市。（圖／翻攝微博）

隨著技術迭代更新，現今的電動車能節省更多生活成本，商業使用的駕駛們更是有感。一名專職跑車的駕駛馮金洲表示，他在2016年起便開著比亞迪E6接送乘客，車輛實際續航里程約350公里，充滿76千瓦時（度）電需2小時。

馮金洲透露，以每度電1元計算，總共是76元，代表著平均每公里僅0.22元，「以前開燃油車，百公里油耗平均7升，以每升7元計算，每公里費用約0.49元，比新能源電動車多出一倍多。」

面對首批新能源車車主們的電池焦慮，億瓦研究院創始人黃山強調，一些車企的質保政策是要高於國家規定的最低質保期限的，「電動汽車越來越像電子產品，有一些人開個三五年可能就換車了，在這種情況下，我覺得質保期的規定再延長，還是沒法完全有這個保障之後，就能夠增強消費者信心，包括促進二手車市場的發展等，它有一定的相關關係，但是並沒有決定關係。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
角頭郝廣民斷雙腿「插管治療」　豪華座艙狀況曝
賴清德、美眾院議長強生通電話！　內容曝光
王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋
巨獸相爭！3公尺鱷魚「叼巨大蟒蛇」畫面曝
快訊／瓊瑤家屬發聲！　「告別式不設公祭」
8月神預測「尹錫悅戒嚴」　韓議員：100％會有第2次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會公布最新民調　近9成民眾不認同對岸長期對台軍事威脅

陸首批電動車電池「保固期滿」　車主陷焦慮：換電池比買車還貴

反制軍售！陸制裁美13家軍工企業和個人　凍結資產不准入境

百萬粉正妹網紅患直腸癌…半年放棄化療　她苦喊：都無好轉

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

銀河娛樂「賭王呂志和」設靈香港　「愛國愛港」李家超親赴弔唁

「春節」申遺成功！　博物館用AI慶祝…陸網嗨：要正名Chunjie

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」　以中國口味重新定義「漢堡」

深圳高鐵施工現場突塌陷　路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了　原因2派戰翻

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

機車突「插隊」撞臨檢站　警民全傻眼：這也要搶？

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

陸委會公布最新民調　近9成民眾不認同對岸長期對台軍事威脅

陸首批電動車電池「保固期滿」　車主陷焦慮：換電池比買車還貴

反制軍售！陸制裁美13家軍工企業和個人　凍結資產不准入境

百萬粉正妹網紅患直腸癌…半年放棄化療　她苦喊：都無好轉

陸網紅戳女遊客臀部擺拍影片被拘　曾拍眾女「美腿拱鳥」博流量

銀河娛樂「賭王呂志和」設靈香港　「愛國愛港」李家超親赴弔唁

「春節」申遺成功！　博物館用AI慶祝…陸網嗨：要正名Chunjie

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」　以中國口味重新定義「漢堡」

深圳高鐵施工現場突塌陷　路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了　原因2派戰翻

夫控妻偷吃「男閨蜜」求償！法官舉丁海寅「這齣韓劇」判他敗訴

以為耳中有活蟲！女聽力受損就醫　醫夾出一大坨異物嚇：是狗毛

買千元地瓜白沙屯當志工！善心男慘死國道　友悲：他是好人

林業署分署長爆霸凌「下屬罰站2小時聽訓」　農業部：立即調查

陳子強遭爆「身邊有新歡」曝現況！　認不相信愛情：1分留給未來的她

「越努力、越幸運」懷抱感恩留意細節　東森客服之星陳佳菱

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

社子島被畫虎爛滄桑史！　從博弈、賽馬、輕軌到台北曼哈頓

24億偏鄉計畫排除「波波牙醫」　衛福部1個月內提新版本

免費仔小心了！　Max下周開始打擊寄生帳號

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

961元存19年變多少？他查帳戶「只剩35元」傻了

陸彩民買350元彩券「抱走10億大獎」

深圳高鐵施工現場突塌陷 路面現巨型深洞...13工作人員掉入失聯

瓊瑤深受打擊的6年！陸網抵制《延禧》製片人

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

河南狗販將犬貓塞雞籠 冰櫃放剝皮屍體

19歲重機女網紅三亞車禍亡！遺體倒地小便失禁

百萬粉正妹網紅患直腸癌…半年放棄化療

陸發佈「中式漢堡行業白皮書」 以中國口味重新定義「漢堡」

瓊瑤個展MV歌詞呼應訣別文「翩然離去」

瓊瑤離世！ 御用童星「小婉君」金銘發文哀悼

春節申遺成功！陸網嗨：要改Chunjie

更多熱門

相關新聞

「MG雙門電動車」馬來西亞開賣

「MG雙門電動車」馬來西亞開賣

MG於馬來西亞市場卯足勁狂推新車，日前才剛上市MG4、MG HS休旅，接下來MG3、MG7都在當地原廠計劃中，而作為今年底的重頭戲之一，超帥的雙門電動超跑Cyberster也在12月進軍馬來西亞市場！

電動車普及毋免驚　中央與地方政府積極完善消防對策

電動車普及毋免驚　中央與地方政府積極完善消防對策

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬

MG「全新大空間電動跑旅」亮相

MG「全新大空間電動跑旅」亮相

台灣11月新車銷量出爐

台灣11月新車銷量出爐

關鍵字：

電動車新能源車電池更換保固消費者車主

讀者迴響

熱門新聞

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！

復旦女大生哭了　稱中國台北遭陸委會行政處分

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面