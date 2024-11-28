壯年男噁心嘔吐數日以為消化不良　就醫竟從胃中取出矽膠手套

▲40歲男子於內視鏡檢查時，在胃中發現一大坨矽膠手套。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

年約40歲的男子因為感腹脹、噁心、嘔吐多日，家人懷疑他消化不良而自行服用胃散數日，仍未改善，就醫後透過內視鏡檢查發現胃內有不明異物，經腹腔鏡微創手術竟取出一雙矽膠手套，另一名年約32歲男子則誤吞4顆3號電池，同樣被送至急診就醫取出。

院方指出，被上述前者誤吞的手套可能已在胃裡停留一段時間，但無法順利被胃酸消化，因此變得又黑又硬、卡在十二指腸，導致無法消化、嘔吐等不適症狀，所幸經外科醫師許家榮手術後，症狀即獲緩解、術後不到一週出院；後者藉由X光發現電池留在胃部及十二指腸，經肝膽腸胃科醫師黃耀光透過內視鏡手術，成功取出，術後隔日便可出院。

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▲X光影像中可看出被32歲病患誤吞的4顆電池。

許家榮表示，誤食異物的治療，會依病患個別狀況來決定處置方式：若卡在食道或胃時，會評估狀況後使用內視鏡進行檢查及取出；若異物過大致無法順利使用內視鏡夾出，如本案例的矽膠手套，或異物已抵達腸道，可能卡在小腸而無法順利自行排出等，恐須透過手術才能解決。

▲衛福部南投醫院外科醫師許家榮（右2）手術示意圖。

許家榮提醒，民眾可能因好奇心、身心障礙、年老或年幼而誤食五花八門的異物，嚴重程度端視是否尖銳或有腐蝕性，以及停留在體內的位置、時間長短；部分非尖銳異物大多可等待身體自然排出，但若不慎誤食別針、鈕扣、電池或巴克球等有危險性的異物，建議儘快就醫取出，避免造成食道、胃腸破裂、引發腹膜炎或敗血症等併發症，危及性命。

醫師呼籲民眾在家儘量收好鈕扣電池、尖銳物品，避免小孩誤食；老年人方面，除簡化家中物品擺放，可在物品包裝上寫上大字的警示詞，降低誤食的機會。