黃珊珊試院人事案投錯票！　游淑慧諷：故意還是過失心知肚明

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（17日）針對「考試院人事案」進行同意權投票，投票過程，民眾黨立委黃珊珊投錯票，將被提名人柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去。事後，民眾黨團指出，依規定，一致決議予以罰款5萬元，並暫停出席黨團會議二個月。對此，國民黨立委游淑慧表示，只有「同意」與「不同意」都不會投，黃珊珊還會什麼？是故意還是過失，心知肚明。

民眾黨團今早召開記者會宣布，民眾黨團將針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。未料，投票過程，民眾黨立委黃珊珊竟投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去。

黃珊珊事後解釋，自己必須致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄，隨即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

民眾黨團則表示，惟為貫徹台灣民眾黨立法院黨團之紀律，並回應外界之疑慮，其餘7位黨團成員依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。



對此，游淑慧質疑，黃珊珊投錯票？當了21年議員，從來不曾投錯票，一變成藍白聯盟的立委，就突然不會投票了？

游淑慧批評，只有「同意」與「不同意」都不會投，黃珊珊還會什麼？是故意還是過失，心知肚明。

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者鄭毓齡攝）