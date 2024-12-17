▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（17日）針對考試院人事案進行同意權投票，未料，在投票過程中，民眾黨立委黃珊珊投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去，事後，黃珊珊為此道歉。對此，民眾黨團指出，黃珊珊將依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。

民眾黨團一早召開記者會，會中總召黃國昌宣布，民眾黨團將針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票。未料，在投票過程中，民眾黨立委黃珊珊投錯票，把柯麗鈴欄位的「同意」及「不同意」均蓋下去。

黃珊珊事後解釋，她必須致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄。現場她即向立法院長韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

陳昭姿被媒體問到此事時表示，黃珊珊絕對是無心之過，這個她非常清楚，因為投票過程兩人是一起進行，兩人都是一起先投不同意票，因為比較少，再投同意票，因為是一連串的，當中就有點失誤，黨團會做適度懲處。

民眾黨團表示，對於今日黃珊珊的廢票爭議，黨團召開會議討論，會中經黃珊珊說明現場情況，全體成員均信任此次誤投之爭議，實屬無心之過，且不影響最終之結果。

民眾黨團指出，惟為貫徹台灣民眾黨立法院黨團之紀律，並回應外界之疑慮，在黃珊珊結束說明離場後，其餘7位黨團成員依《台灣民眾黨立法院黨團組織規程》第二十四條之規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並自113年12月21日起暫停出席黨團會議二個月。

