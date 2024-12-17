分析／中共曾用一樣戰法打國民黨！餓死30萬人　假裝沒軍演很可怕

▲解放軍實施實戰化演練。（資料照／翻攝央視）



文／記者陶本和

中共解放軍日前在未宣布軍演下，啟動跨戰區的海上軍事行動，盤踞第一島鏈，執行封控與拒止外軍；遺憾的是，即便美日各方，乃至北約、中共自己都已證實，國內還是有人深信，這是國安單位的自導自演。事實上，中共今天的戰法與當年長春圍城戰極為相似，這是國民黨不願想起的羞恥潰敗，如今刻意遺忘餓死數十萬人的教訓，假裝忽略眼前真實存在威脅的鴕鳥心態，跟主動挑起戰爭的行為一樣令人膽戰心驚。

對於中共解放軍的軍事行動，國民黨前副主席郝龍斌說，這是國安高層製作假新聞，操作中共要軍演的訊息，把所謂「抗中保台」當作大內宣；國民黨立委柯志恩質疑，國安單位提前釋放中共軍演的消息，判斷到底有無根據？黃健豪也質疑，我方對中共軍方動態掌握不精確；而馬英九基金會執行長蕭旭岑更表示，習近平過去曾當面告訴馬英九，軍演針對的不是台灣。

事實上，解放軍的這次軍事行動，已被國際各友盟國家證實，日本揭露了中共船艦在第一島鏈的資訊外，也釋出監控照片；美國在台協會（AIT）也稱，中共軍事活動程度，已達大型軍演；北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）更公開表示，中國擴增軍備且正在霸凌台灣。大陸方面也主動公開這次行動，揭露兩岸10艘戰艦在台南海域對峙的畫面。

▼中國自行公布日前「解放軍台海行動」，兩岸10戰艦台南海域密集對峙。（資料照／翻攝樞密院十號）



根據國防部的描述，可概略描繪出解放軍的活動範圍，除了從東海、台海到南海，盤踞整個第一島鏈之外，更在台灣東部外海部署了「兩道牆」，形成包圍的態勢；而我國防部情次室次長謝日升中將也公開表示，中共是嘗試全面封控，企圖達到區域拒止外軍。

「全面封控，拒止外軍」這8個字，可能是老國民黨人很熟悉，而且不願想起的痛苦記憶。那就是1948年5月的那場經典戰役——長春圍困戰，這是國共內戰史上最殘酷，且決定易幟的關鍵戰役，解放軍沒有速戰速決，也沒有火光四射或拋頭顱灑熱血的激情，而是對國民黨、對長春城內百姓，寂靜的凌虐與沉痛地低吟。

解放軍的戰法是「圍城打援」、「圍而不打」，截斷外援、阻斷補給，不用付出太大的軍事血汗代價，以達到我軍棄甲，同時營造內部輿論的混亂，衍生人民的絕望，民間傳言光是餓死的百姓就30萬人，而解放軍作家的說法是餓死12萬人。

長春戰役的「圍城打援」戰法，對照現今的態勢，有沒有覺得似曾相似？解放軍在不採取全面登陸作戰的前提下，針對台灣本島進行封控，阻斷東北方宮古海峽連結日本、西南方連結澳洲的兩條生命補給線，不讓美方從東面介入第一島鏈軍援，同時讓台灣內部自亂陣腳，搭配在台協力者的推波助瀾，很難不去揣測，中共當初如何拿下長春城，如今就想如法炮製拿下台灣。

整理中共解放軍這次大規模軍事行動，有三個特點：第一是劃設保留區，但沒有禁航區；第二是跨戰區的參與；第三是盤踞在第一島鏈行動，卻沒有對外宣佈軍演。如果用翻譯蒟蒻來解釋，中共就是想達到禁航的威脅，但故意不劃設禁航區；跨戰區的長航船團大量參與，取代高價值的航母出海的風險；同時是想針對區域各方，但又低調不宣傳。

中共這一方面是採取「邊緣戰略」，進行最大規模的灰色地帶施壓；另一方面，也凸顯他們敢做，但又迫於國際情勢，最後不願敲鑼打鼓宣布軍演。

「兵無常勢」應該是小學生都懂的基本常識，選擇相信意圖侵略的敵人，這種想法很可怕也很可惡。以古鑑今，尤其是國民黨自身的歷史教訓，刻意忽略當年「長春圍城戰」生靈塗炭的羞恥潰敗，刻意遺忘餓死數十萬人的歷史，假裝忽視當前真實存在威脅的鴕鳥心態，這跟主動挑起戰爭的行為一樣令人膽戰心驚。

▼中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海整個第一島鏈。（示意圖／記者陶本和製圖）

