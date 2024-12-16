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快訊／玉山降下今年入冬初雪！氣象署：持續中

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

▲玉山今天下午出現降雪。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

冷空氣發威，中央氣象署表示，今天下午3點05分到3點06分，玉山氣象站出現飄雪，到了3點30分雪勢仍持續中。

氣象署說，今天受到大陸冷氣團影響，各地清晨氣溫偏低，白天冷氣團稍微減弱，溫度比起昨天微幅回升，但雲量較多，所以感受不明顯。本周有2波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部則是日夜溫差大。

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▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山氣象站今天下午觀測到降雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，今晚到明天冷氣團減弱，各地氣溫逐步上升，但明晚有新一波冷空氣影響，氣溫逐漸下降，周三、周四氣溫比較低，周五氣溫微幅回升，周六另一波冷空氣影響，溫度又會下降。

氣象署指出，今天台灣環境以東北風為主，在迎風面基隆、北海岸及大台北山區及東半部有短暫雨；今天台灣上空有中層水氣通過，中部高山雲量多，局部地區零星飄雨。

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山氣象站觀測到今年入冬初雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

明起到周五以東北風影響為主，氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及東半部有短暫雨機率，周四高空有水氣通過，沿海空曠地區易有強風出現。周六日仍受東北季風影響，降雨區域擴大，桃園以北及東半部都有短暫雨機率，3千公尺以上高山路面易結冰。

至於未來是否還有冷氣團，氣象署預測，到年底之前有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察，而周四高山有一波水氣通過，看起來量不多，但水氣通過搭配高山低於0度氣溫，中部以北3千公尺以上高山不排除有降雪的條件。

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山今天下午開始降雪。（圖／氣象署提供）

▲▼玉山降雪。（圖／氣象署提供）

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