還沒冷完！周四氣溫崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

▲下一波可能下雪的時段，會落在周四前後 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

昨日玉山迎來今年入冬首場降雪，氣象專家林得恩指出，今年台灣賞雪的機會比去年多，下一波可能下雪的時段落在周四前後，中部以北3000公尺的高山有機會再度下雪。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預測，周四晚上到周五清晨，台南以北3000公尺高山有霧淞發生的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，昨午，合歡山飄下今年的初雪，雖然數量不多，賞雪民眾仍相當興奮；下午，玉山及嘉明湖陸續下雪，可惜水氣不足，加上溫度不夠低，下雪的時間都相當短暫。

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林得恩研判，下一波可能下雪的時段，可能會落在周四前後，因為中高層又有一波水氣通過，水氣目前看來量並不多，但若剛好搭配上高山溫度低於零度的話，中部以北3000公尺的高山還是有機會再度下雪的。

▲賈新興預估未來一周最低溫出現在明天清晨、深夜至周四清晨。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興在臉書分析未來天氣趨勢，明天受大陸冷氣團影響，北北基宜花有零星短暫雨。周四受冷氣團影響，新北東側及宜蘭有局部短暫雨，花蓮及南投有零星短暫雨。周五至周六，北海岸、基隆至新北東側及宜花東有零星短暫雨。

他表示，周日至下周一，有受大陸冷氣團影響的機率，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨。下周二至下周四，北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。

氣溫部分，賈新興預估最低溫出現在明天清晨、深夜至周四清晨，南投以北空曠區低溫約7至9度，台北氣象站約12至13度左右。周四晚上至周五清晨，台南以北3000公尺左右高山有霧淞發生的機率。

賈新興提到，短期氣候趨勢預測顯示，年底至明年1月8日全台降雨有轉偏多的趨勢，宜蘭仍有持續降雨發生。今天至年底氣溫偏冷，明年1月1日起至1月底以正常至略偏冷的機率較高。超過5天後預報變動度大、不確定性較高。