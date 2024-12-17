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免費就卯起來打！全台每日LINE通話破億次　最愛表情符號是「它」

（示意圖／達志／美聯社）

▲LINE公布2024年台灣用戶關鍵使用數據。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

隨著2024年僅剩下最後半個月不到的時間，在台灣頗受歡迎的即時通訊軟體LINE，今（17）日公布2024年的統計資料。在這份資料中提到，台灣用戶每人平均使用LINE的時間大約是1小時，但是每日全台的「語音通話」次數是超過1億次之多。

根據LINE所公布的資料顯示，目前LINE在台灣的用戶數達到2200萬之多，截至11月30日為止，台灣用戶每人每日平均使用LINE約1小時，使用範圍除了行動版、電腦版的通訊需求外，同時也包含了LINE Pay的使用。

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最初以免費通話著稱的LINE，發展至今，台灣用戶每天透過LINE進行的語音和視訊通話次數高達1億次。而每天早晨8點到9點是傳送圖片和影片的高峰時段，看起來民眾習慣在這個時間確認訊息，並與家人、朋友分享生活動態。

而由於LINE普及到台灣民眾生活的大小領域，所以在工作上，LINE也是許多上班族的溝通利器。LINE的電腦版在台使用人數目前已超過500萬，是LINE主要市場中使用率最高的國家之一。

而在在聊天表情符號的使用上，台灣用戶的使用率高居全球第一。六款常用的「聊天室表情符號」中，「讚」是最受歡迎的一個。由於這類表情符號不會觸發通知，讓用戶能夠低調地參與或結束話題，這種輕鬆互動方式深受喜愛。

（圖／LINE官方提供）

▲「聊天室表情符號」中，已獨不回也不失禮的「讚」，成為台灣人的最愛。（圖／LINE官方提供）

LINE的「錢包」頁面提供的數位金融服務也備受青睞，其中包括LINE Pay、LINE Bank、LINE POINTS和LINE禮物等功能。根據資料顯示，每天中午12點到下午2點，這段時間是台灣用戶使用支付和消費服務的高峰時段，許多用戶利用午休進行支付、轉帳或購物。而在其中，以30到50歲的用戶群體最常使用這些功能，而30到39歲的年輕用戶則偏好LINE禮物服務。

（圖／LINE官方提供）

▲用戶造訪LINE 中的「錢包」頁面時間最高峰為每日 12：00 至 14：00，反映出午休時段支付與消費的行為取向。（圖／LINE官方提供）

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