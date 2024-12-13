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歷史傳承與重生　台東故事館全新開幕

▲台東故事館全新開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東故事館全新開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

承載豐厚歷史記憶的台東故事館於13日舉行開幕記者會，象徵故事館的歷史傳承與文化新生。台東縣長饒慶鈴表示，台東故事館這座承載著歷史記憶的建築，不僅是台東藝文發展的核心場域，更將成為串連在地文化與未來創意的重要樞紐，期盼成為展現台東獨特魅力的精神地標。

饒慶鈴提到，台東故事館過去曾作為台東地政事務所，承襲日治時期建築風貌，是一座見證歷史變遷的重要文化空間。經過重新規劃與活化，故事館將轉型為多功能複合式藝文場域，未來將舉辦主題策展、藝文展演、工作坊與講座等多元活動，帶給居民與旅客豐富的藝術文化體驗。此外，更將作為2026年台東博覽會的資訊中心，提前傳遞博覽會核心理念，並結合旅遊服務中心、伴手禮店及微型策展等設計，打造出充滿創意與活力的互動體驗場域，為在地文化與旅遊注入全新亮點。

台東縣政府表示，為慶祝開幕，故事館隆重推出首檔主題展覽《慢熟台東》，以台東特有的「慢」生活氣質為核心，從「人物」、「物產」與「自然」三大脈絡切入，展現臺東緩慢熟成的動人之美。此次特別打造的物產空間，匯聚臺東一市、二鎮、十三鄉的特色物產，並設置多個沉浸式互動展區，邀請民眾融入展場氛圍，細細品味與這片土地之間的深厚情感。展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一場心靈的旅行，帶領大家深入體驗臺東的質樸與細膩，引發對在地文化的共鳴。

此外，延續展覽精神，故事館將於12月14日起推出一系列主題活動，包括林道咖啡烘豆工作室的「手沖咖啡講座」，深入了解咖啡的醇香與技藝；旅居臺東的布畫藝術家聽聽的創作分享會《日月星辰流動的片刻》，細訴藝術與自然交織的故事；以及角琉璃JIAO的「琉璃串珠DIY工作坊」，讓參與者動手創作屬於自己的獨特作品，透過這些豐富多元的活動，希望將臺東的慢熟之美融入每個人的生活。

台東縣文化處指出，台東故事館以全新姿態啟航，藉由豐富的展覽與活動，傳遞在地緩慢且深刻的文化魅力，更多展覽及活動資訊請洽縣府文化處FB (https://shorturl.at/kxIN1)。未來，故事館將持續為台東注入藝術與創意，歡迎大家親臨現場，重新認識這片土地的美好，共同開啟故事館新篇章！

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