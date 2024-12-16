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冷空氣明晚來襲凍到周末　北部探12度「難見到陽光」

▲▼明晚到周三新一波的冷空氣南下，北部市區低溫14至15度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲明晚到周三新一波的冷空氣南下，北部市區低溫14至15度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

各地普遍低溫，今晨全台平地最低溫出現在新北市石碇9.8度，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，明晚到周三新一波的冷空氣南下，將持續影響到周五清晨，北部市區低溫14至15度，郊區再低2、3度，全天偏冷，周六又有一波冷氣團，北部近期都長時間偏冷，且陽光露臉機會低。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天白天開始冷氣團逐漸減弱，環境持續受到東北季風影響，水氣不算多，但有中高層雲系通過台灣附近，為各地帶來偏多的雲量，山區附近有零星的少量降雨機會。

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他表示，雖然冷氣團已經減弱但回溫有限，北部、宜蘭白天高溫仍僅有16至18度，中南部、花東也只能回升到19至21度，感受還是全天偏冷。明天持續受到東北季風影響，中高層雲系離開，因此天氣又會恢復到冬季典型的南北差異。

歐宗學說，明天北部、東半部雲量偏多、迎風面地形上有短暫雨機會，氣溫相較今天再回升2度左右。中南部則是晴到多雲，氣溫回升更明顯，高溫會比今天高4-5度，南北之間有顯著的溫差。

▲▼明晚到周三新一波的冷空氣南下，北部市區低溫14至15度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲未來一周兩波冷空氣南下，北部近期長時間偏冷，且配合明顯風勢，感受相當寒冷。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

明晚到周三又是新一波的東北季風增強，帶來新一波的冷空氣南下，歐宗學指出，將持續影響到周五清晨，迎風面地區雲量持續偏多，並且有局部短暫雨機會，中南部維持晴到多雲。目前看冷空氣強度在冷氣團邊緣，北部市區低溫約14至15度，郊區可能再低2至3度，依然是全天偏冷的氣溫型態。

中南部方面，歐宗學說，有降溫機會，而且由於雲量偏少，可能會有明顯的輻射冷卻帶來局部的極端低溫，但白天在陽光照射下回溫明顯，日夜氣溫變化會相當大。周五白天起並不會有明顯回溫。

他表示，很快的周六又會有新一波的東北季風增強，同樣會帶來冷空氣，原先預期這波冷空氣強度較強，但在最近幾次的預報更新有稍調弱的趨勢，目前看大約是冷氣團左右的強度，由於時間還有些久，未來預報可能再調整。

歐宗學提醒，北部地區近期氣溫都長時間偏冷，且陽光露臉機會低，配合明顯的風勢，感受上會相當寒冷，要留意這樣子長時間低溫環境對身體健康的影響。

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