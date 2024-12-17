遊樂設施「安全桿沒固定」遭甩飛！　12歲女童肋骨、脊椎骨折

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名12歲女童日前搭乘一座章魚遊樂設施時，結果工作人員未確認安全壓桿是否固定，隨即啟動遊樂設施，女童緊抓扶桿仍被甩出設施，從3公尺高處墜落地面，導致她肋骨和脊椎骨折。

根據Thaiger報導，這起事件發生在14日晚間，當時12歲女童和家人一起前往東北部呵叻府的冬季園遊會玩耍，她和姐姐一起坐上了現場一座章魚遊樂設施。女童15歲的姐姐表示，工作人員在安全壓桿尚未固定的情況下，就立即啟動了設施。

▲女童緊抓扶桿仍被甩出設施，導致肋骨和脊椎骨折。（圖／翻攝自泰媒）



姐姐說，她曾試圖告訴工作人員，但他們卻無法及時停下設施，她當時緊緊抓著安全壓桿，並用另一隻手扶住自己的妹妹，但妹妹在旋轉幾圈後被甩出設施，從3公尺高處墜落地面。

女童被送往帕沖娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）急救，院方表示，她的肋骨及脊椎骨折，肺部也因空氣滲入而需要引流治療。姐姐表示，她和其他朋友也從設施上跌落，砸在設施下方的鋼板上，受了輕傷。

不過，工作人員接受媒體訪問時卻堅稱，此事件並非由機械故障引起的，受害者並非像姐姐所述從設施上墜落，而是完成整趟遊樂後安全下來，只是因為頭暈才倒地。

帕沖區區長斯里差倫（Kanatchon Sricharoen）表示，將對這座遊樂設施進行徹底調查，在調查結果出爐之前，該設施將暫停開放，但嘉年華的其他遊樂設施仍會如常運作。