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女開車輕生亡！車輛一路失控滑行300公尺　丈夫見不到最後一面

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲女子開車外出輕生，丈夫趕到現場時，她已無氣息。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞吉隆坡一名華裔女子14日晚間開車外出，疑似憂鬱症復發想不開輕生，車輛隨後失控一路滑行約300公尺，直到撞上路墩才停下，被目擊者發現時已經沒了氣息，頸部都是血跡。女子丈夫當晚其實早怕妻子會出事，先是報警、接著透過臉書請求網友尋人，怎知最終還是接到壞消息，儘管趕至現場，但仍見不到妻子最後一面。

中國報報導，女子14日晚間9時許突然開車出門，到了10時過後，開車開到一半時輕生，整輛車在路中央滑行，直到撞上紅綠燈旁邊的路墩才停下。目擊者宣稱，「當我過去確認情況時，她已經沒了氣息，頸部滿是血跡，手上有刀痕」。

死者丈夫透露，女子2020年至2021年被診斷患有憂鬱症，服藥後痊癒，但數月之前因背痛就醫，發現是脊椎軟骨突出，她為此寢食難安，無法專注在工作上，決定選在10月下旬動手術。怎知手術過後情況並未好轉，疼痛更加劇烈，她在面對種種壓力之際，憂鬱症復發，並在這次出事的前2周再度就醫並服用精神藥物。

沒想到14日晚間開車外出期間，她選擇結束性命。丈夫當晚得知妻子轎車的位置之後趕過去，「當我抵達的時候，她的頸部有傷，已無氣息，我連她最後一面也見不到」。

事發後，死者遺體被送往醫院進行剖驗，家屬則是跟隨警方前往警局配合調查。已知整起事件並未引發其他事故。

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