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行政院處長傳婚外情女下屬「官職三級跳」　午休關燈獨處

行政院本部連環爆出欺壓基層員工事件，此次遭控訴的霸凌者是祕書處長徐益梁。（翻攝行政院祕書處檔案特刊）

▲行政院本部連環爆出欺壓基層員工事件，此次遭控訴的霸凌者是祕書處長徐益梁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了使用官邸約會，另還有爆料指出，祕書處長徐益梁出軌陳姓諮議已達3年，2人常在假日搭徐的車到行政院附近約會，甚至在警政署前遭直擊「有調情的親密舉動」，在院內也毫不避嫌，利用午休時間獨處幽會，「陳常把徐的辦公室當成休息室，進門後徐就關燈關門。」令職員困擾的是，除了午休時間，2人也常在辦公室共進早餐，這讓需進處長室報告業務的同仁，都必須等2人用完早餐才能進入。

本刊也直擊，徐、陳2人也如爆料所述，假日進行政院相聚。9月26日星期日，本刊早上10點就直擊徐開車從內湖住處出門，才離家沒多久，徐就在路邊停車講電話，約5分鐘後才繼續行駛，最後開進行政院。徐車進行政院半小時，就見陳開車抵達，2人不知是相約還是巧合，在同一天假日進辦公室，而且一待就是整個下午。

徐益梁與陳姓諮議常假日到行政院辦公室待一下午。

▲徐益梁與陳姓諮議常假日到行政院辦公室待一下午。

一位不願具名的前行政院職員告訴本刊，徐、陳2人的不倫戀早已是公開的祕密，徐的妻子也知情，過去還一度到院內查勤，但當天陳立刻請假未上班；近日也確實聽聞有工友為調職下跪一事，令人感到震驚。

另一名與徐共事過的前職員也坦言，徐確實有私德的問題，但他的性格溫和，並非暴戾之人，工友提出調職有時是因新單位的加給較高，而原單位因考量人力問題無法馬上補足，因此在公部門經常有「不放人」的情況出現，並非是為阻擋其權益，或許這當中有所誤會，盼行政院儘速立案，查明真相。

對於被控爆霸凌及不倫戀，本刊16日下午4時許致電行政院祕書處，科長表示，需先與處長徐益梁溝通再回覆，並請記者留下聯絡方式。

育有2子的行政院陳姓諮議（圖）遭控與處長徐益梁婚外情，並聯手霸凌員工。（讀者提供）

▲育有2子的行政院陳姓諮議（圖）遭控與處長徐益梁婚外情，並聯手霸凌員工。

晚間6時許，徐益梁回電，先是詢問記者「檢舉者有檢附什麼證據嗎？」「查得怎麼樣？有需要我再說明喔？」他強調，2件事都是子虛烏有，完全不是事實，身障工友有名有姓，有無遭受霸凌可以查證，不倫關係更是離譜，完全是憑空捏造。他表示，這是廉價的黑函，是匿名者對他的惡意攻擊，已造成他極大困擾及委屈；行政院已展開調查，他會尊重審議委員會，盼不要讓無辜受害人實質遭受黑函的霸凌。

政院人士也表示，該案目前還在調查程序上，沒有更進一步的說明。

但本刊接獲投訴，經相關查證，確認斷肢工友確實因霸凌調職立法院，不倫戀也有跟拍直擊畫面為憑。

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