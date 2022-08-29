台糖蒜頭糖廠公益路跑　將為每一跑者捐出50元物資

▲▼ 台糖蒜頭糖廠路跑。（圖／台糖提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2022台糖公益路跑辦抵「嘉」，台糖董事長陳昭義與嘉義縣副縣長劉培東為12月4日即將在蒜頭糖廠開跑的「愛在飛揚．有你隨行」路跑活動揭開序幕，台糖公司將為每位跑者捐出50元台糖物資給嘉義縣物資銀行，嘉惠弱勢家庭，嘉義縣政府與台糖與你相約，來「嘉」跑健康、做公益。



陳昭義表示，台糖路跑有優良的傳統，延續每屆為每名跑者捐贈50元台糖物資的愛心行動，不僅有健康的路跑活動，更有滿滿的愛心。路跑更邀請在路跑界相當知名的「小比母子檔」共襄盛舉，小比媽媽（陳女士）為讓患有腦性麻痺的小比留下歡樂回憶，2017起開始推著小比參加各式路跑活動，小比媽媽正是嘉義子弟，特別邀請小比母子檔回「嘉」參加公益路跑，都樂公司也贈送一臺專為慢跑運動設計的推車，讓母子倆盡情享受路跑樂趣。



劉培東感謝台糖公益路跑，他說，這次的路跑會看到全臺第一條糖鐵連接高鐵的路線，台糖蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義縣，將最慢與最快火車進行連接，國慶日當天舉辦通車典禮，歡迎大家來嘉看國慶煙火，體驗最快高鐵連接最慢五分車。

台糖公司表示，路跑活動規劃3條路線，分為21.5公里、13.5公里及5公里，即日起至9月30日開放報名(路跑網址https://lihi1.com/hPqJD/Taisugar)，活動當天還有糖業文化體驗區、美食區、商品展售區、公益團體區及行動餐車胖卡專區，歡迎全家大小一起來嘉義蒜頭蔗埕文化園區參加2022台糖公益路跑。