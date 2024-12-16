神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

▲神經炎用藥「福元健力命糖衣錠」發霉，啟動回收58.4萬錠。（圖／翻攝自食藥署藥品仿單查詢平台）

記者閔文昱／綜合報導

衛福部食藥署近日公布，治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，因發現藥品有發霉情形，啟動預防性回收。此藥品由福元化學製藥股份有限公司生產，被回收的批號為GLM404及GLM405，總計回收量達58.4萬錠。食藥署已要求廠商於明年1月3日前完成回收作業，並於12月28日前檢送清查結果、調查報告、預防矯正措施及預計改善時程等相關資料。

食藥署副署長王德原表示，11月28日接獲醫療機構通報，打開批號GLM404的藥品瓶後發現有一顆藥品發霉，遂請求廠商全面清查該批號藥品在醫療機構、藥局及庫存，是否有類似情況發生。

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福元化學製藥股份有限公司於12月2日回覆，不良品發生原因尚在調查中，由於GLM404及GLM405為連續生產批號，為防範風險，先行預防性回收兩批號藥品。食藥署已要求廠商應於明年1月3日前完成回收作業，並已要求廠商於12月28日前提交清查結果、調查報告、預防矯正措施及預計改善時程等相關資料。

王德原指出，目前尚未接獲案內批號或其他批號藥品有類似不良品的通報案件，初步評估為單一案件，過去也未曾接獲該藥品有類似不良品情形的通報。他強調，如果民眾對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，同時也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。