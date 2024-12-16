　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

▲神經炎用藥「福元健力命糖衣錠」發霉，啟動回收58.4萬錠。（圖／翻攝自食藥署藥品仿單查詢平台）

▲神經炎用藥「福元健力命糖衣錠」發霉，啟動回收58.4萬錠。（圖／翻攝自食藥署藥品仿單查詢平台）

記者閔文昱／綜合報導

衛福部食藥署近日公布，治療神經炎、腳氣病、維他命B1缺乏症的「福元健力命糖衣錠」，因發現藥品有發霉情形，啟動預防性回收。此藥品由福元化學製藥股份有限公司生產，被回收的批號為GLM404及GLM405，總計回收量達58.4萬錠。食藥署已要求廠商於明年1月3日前完成回收作業，並於12月28日前檢送清查結果、調查報告、預防矯正措施及預計改善時程等相關資料。

食藥署副署長王德原表示，11月28日接獲醫療機構通報，打開批號GLM404的藥品瓶後發現有一顆藥品發霉，遂請求廠商全面清查該批號藥品在醫療機構、藥局及庫存，是否有類似情況發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

福元化學製藥股份有限公司於12月2日回覆，不良品發生原因尚在調查中，由於GLM404及GLM405為連續生產批號，為防範風險，先行預防性回收兩批號藥品。食藥署已要求廠商應於明年1月3日前完成回收作業，並已要求廠商於12月28日前提交清查結果、調查報告、預防矯正措施及預計改善時程等相關資料。

王德原指出，目前尚未接獲案內批號或其他批號藥品有類似不良品的通報案件，初步評估為單一案件，過去也未曾接獲該藥品有類似不良品情形的通報。他強調，如果民眾對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，同時也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神經炎用藥出包！　緊急回收58.4萬錠
台3線車禍「妻離奇亡」　高大成分析可能死因
百萬YTR還原幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了
等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度
快訊／敘利亞變天第8天　阿薩德首發聲明
KID「買4層樓透天厝」送老婆！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

夜晚下班不捨吵醒熟睡女兒　爸趴床邊偷牽小手「充電中」

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

他好奇100元能否吃三餐　過來人曝艱苦經歷：最窮一天75元解決

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

快訊／19:00台南市學甲區規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級

10元優惠沒了！機捷明年1／2恢復原價　超值定期票23日開放預購

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

林襄：我沒有對號入座！　疑遭Vicky影射佔位再發聲

神經炎用藥驚傳發霉！「健力命糖衣錠」急回收58.4萬錠　2批號公布

SHINee泰民YouTube遭封鎖關閉！　「駭客狂攻擊」公司曝搶救進度

張忠謀台大演講自爆「汽車公司加薪態度不客氣」　投身半導體業

被抹黑「用淘寶貨」喊告！檢方不起訴　黑熊學院：尊重司法判決

陸委會稱金梅沒來因「拒絕對話」　北市府：凸顯官方對話平台重要

台3線自撞「妻離奇亡」　高大成分析可能死因：安全帶

Grand Seiko和紙紋路面盤細膩優雅　配GMT紅指針吸睛

蔣萬安提「真心補傷心」　北市府：中央應誠意互待才能和平共好

百萬YTR還原台南幼童性侵案內幕！　遭網紅夫妻批「裝好心」回嗆了

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

更多熱門

相關新聞

白色戀人製造商出包　宣布回收逾2萬商品

白色戀人製造商出包　宣布回收逾2萬商品

日本北海道知名伴手禮「白色戀人」製造商石屋製菓12日發聲明表示，Maruyama Kuchen（巧克力）部分產品包裝不良，有發霉的可能性，決定自主回收超過2萬份商品。

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

做好回收物貯存管理　有礙衛生整潔最高可罰款6000元

毒蟲買大麻種子全發霉　還被判關半年

毒蟲買大麻種子全發霉　還被判關半年

公寓樓梯間疑遭潑強酸　婦人撿回收物遭灼傷

公寓樓梯間疑遭潑強酸　婦人撿回收物遭灼傷

關鍵字：

福元化學健力命糖衣錠神經炎發霉回收

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面