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大陸 大陸焦點 特派現場

象牙笏整支白斑發霉！　陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

▲安徽合肥巢湖市博物館內的象牙藏品長滿黴菌。（圖／翻攝現代快報）

▲安徽合肥巢湖市博物館內的象牙藏品長滿黴菌。（圖／翻攝現代快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女網紅「方渙渙」平時製作逛博物館的內容，向外界介紹各家博物館的鎮館之寶和特色之美。她在11月27日前往巢湖市博物館時發現，展櫃內三件象牙文物竟然已經發霉，特別是一件象牙笏板，整支佈滿白色霉斑，從外觀上看起來完全不像是件文物，十分駭人。

▲安徽合肥巢湖市博物館內的象牙藏品長滿黴菌。（圖／翻攝現代快報）

《現代快報》報導，12月1日，她發文喊話巢湖市博物館，「快救救你家藏品呀！」12月3日，巢湖市博物館工作人員表示，已經對三件象牙藏品進行了清理。

方渙渙表示，博物館展出的4件象牙製品中，只有一件正常，靠近出口的展櫃裡有3件製品全「霉情嚴重」，明顯看得出是遍佈鮮活的霉斑，還在發展中，「一件是象牙雕的人物造型手把件，梳髻，帶叮噹雙鐲，雕工線條流暢；一件是象牙籌，跟人物手把件靠得近，疑似是被傳染黴菌；還有一件是象牙笏板，從頭到尾全是黴菌。」

▲安徽合肥巢湖市博物館內的象牙藏品長滿黴菌。（圖／翻攝現代快報）

方渙渙提到，巢湖博物館雖是國家三級博物館，但不少藏品是重點文物，還上過央視，除藏品發霉外，不少文物的展標文字說明不足，還有錯別字和錯誤表述。

公開資訊顯示，巢湖市博物館建立於1997年，是在「放王崗漢墓」原址復原保護的基礎上興建而成，現為大陸國家三級博物館、國家AAA級旅遊景區和安徽省愛國主義教育基地，免費對外開放，博物館現有館藏品3634件套，其中，一級文物42件，二級文物51件，三級文物404件。

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