新莊公寓樓梯間疑遭潑強酸　婦人撿回收物雙手遭灼傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名老婦人平時以撿拾回收物維生，會將回收的物品堆滿在公寓一樓梯間，因此有同樓層住戶心生不滿，用塑膠袋裝強酸潑灑在樓梯，待老婦人撿拾時，雙手遭灼傷，事發後有可憐老婦的住戶在臉書貼文為她叫屈，警方調查後，發現梯間已被清水清洗過，跡證遭破壞，老婦也不願提告，但在梯間堆放雜物部分將通報環保局查處。

▲賴姓回收老婦人雙手遭強酸灼傷 。（圖／翻攝臉書）

有網友在臉書社團貼文，「新北雙鳳路同棟住戶的老人家做回收，你看不過去可以報警通知環保局，就是不能半夜偷潑強酸，老人家的手都傷成這樣」，指稱有同棟住戶因不滿65歲賴姓老婦人長期撿拾回收物，堆放在一樓梯間，竟用塑膠袋裝強酸，潑灑在樓梯，造成賴婦撿拾時，雙手遭灼傷。

25日上午9時許，貼文的37歲吳女報案，轄區新莊警分局派員查訪鄰居，發現賴婦平時並無與人結怨，也沒有發現其他異狀，員警調查，因現場已被大量清水清洗過，跡證已遭破壞，賴婦事後不願提告，但一樓梯間堆放大量回收物部分，已通報環保局查處，並開立罰單。

▼警方到現場調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼環保人員到現場稽查，回收物品散落一地 。（圖／記者陳以昇翻攝）