台電屏東區處聖誕節送暖活動　攜手散播歡笑與愛

▲賽嘉國小同學製作溫馨小卡片感謝台電 。（圖／台電屏東區處提供)

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處113年「關懷偏鄉送暖計畫」分別於12日及16日於瑪家鄉、三地門鄉及春日鄉展開捐助瓦酪露課輔班、春日課輔班、涼山文化健康站、賽嘉國小及社團法人屏東縣微笑關懷協會(礙‧微笑手作烘焙坊)送暖活動，冀望在聖誕節來臨前攜手散播歡笑與散播愛。

台電屏東區處饒祐禎處長表示，聖誕節即將來臨，為了讓偏鄉地區人們也能歡慶聖誕佳節，特舉辦「關懷偏鄉送暖計畫」活動，親自將需求物資遞送予偏鄉需要關懷的人，同時一併獻上滿滿的祝福，透過實際關懷活動，為他們帶來溫馨與關懷，讓愛延續，也希望大家一起做公益。

三地門鄉馬兒部落瓦酪露課輔班柯水靈老師表示，為提升孩童競爭力，目前已有31位孩童參與課業輔導，對象多為部落內單親孩童，感謝台電捐助無線麥克風及白板，提供孩童良好的學習環境。

春日鄉春日課輔班宋美玉老師表示，課輔班於96年成立，主要服務項目為協助兒童課後輔導、晚餐處理及全日照護身心障礙兒童，目前已有25位孩童參與，希望藉由輔導班課後照顧及學業輔導方式，讓孩子們能健康，穩定學習以在部落扎根，感謝台電捐贈行動擴音器，讓上課老師得以更安心教學，創造良好的學習環境。

瑪家鄉涼山文化健康站負責人吳見歡小姐表示，本站主要針對部落65歲長者及獨居老人照顧服務，陪伴長者在地學習，給予長者自我肯定與成就感，感謝台電捐助無線麥克風，讓長者在愛與關懷下學習課程及健康生活。

三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈表示，排球隊於102年成立，成績優異，目前共25位部落學童參與排球隊(全校僅40人)，並在113學年度的第一個全國盃賽-永信杯勇奪全國第四名，創立成立球隊成軍以來最佳成績，感謝台電補助球隊器材設備，讓排球隊員能擁有更好的資源，得以專心練球，再創佳績。

社團法人屏東縣微笑關懷協會理事長江屏表示，礙.微笑手作烘焙坊為原鄉日間作業設施而創立，以自立生活為目標，且成立微笑烘焙實體賣場與網路商城，是一個在原鄉具有特色且友善的烘焙坊，提升原鄉多元的就業機會，使憨兒們能融入社區，感謝台電補助改善工作室無障礙設施，提升身障者生活品質。

在活動中，礙.微笑手作烘焙坊孩童與台電員工一起在無障礙設施刷油漆及揭牌啓用，為活動增添不少歡樂及溫馨的氣氛。台電相信只要心中有愛，即可藉著你我的雙手，將溫情像電力般傳送到社會各個需要的角落，共同創造幸福美滿社會。