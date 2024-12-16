比厚外套還強！冬天騎車冷爆「便宜1神物」無敵保暖　全場認證

▲騎士大推，雨衣防寒超有用！（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

氣象署指出，明（17日）晚有第一波冷空氣來襲，中部、竹苗將下探至10度低溫！而一名騎士表示，出門得全副武裝包緊緊才敢出門，手套、圍巾、厚外套與全罩式安全帽等。文章曝光後，一票通勤族則大推便宜1神物，「穿雨衣=無敵，只要恥力夠足」、「雨衣配手套再加全罩！完美」。

一名網友在PTT直呼，這幾天騎車冷到崩潰，一定要全副武裝「手套，圍巾，厚外套，長褲，長袖」，還要戴上口罩與全罩式安全帽，才能阻擋冷風竄入身體。

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對此，原PO也好奇拋問，騎車通勤的人是否也包緊緊才敢出門呢，「有人跟我一樣全副武裝的+1！」

底下網友回應，「我都一般外套外面再罩一件防風外套，到室內再把防風外套脫掉」、「沒有手套真的很慘，手不是自己的手」、「一定要全副武裝阿，無風不入」、「看到最近一個男孩有出加熱式的外套，可以試試？」「為何不開車」、「手套真的要戴，不然手超冰」。

許多人也大推便宜1神物，「穿雨衣=無敵，只要恥力夠足」、「穿雨衣哪需要恥力，不穿起來擋風， 你會被冷到透心涼，全身抖不停」、「我都穿雨衣」、「我只要覺得冷就穿兩件式雨衣」、「雨衣配手套再加全罩！完美」。

對此，國健署也提醒，強風會造成體溫流失過快，騎車時應放慢速度，穿著須保暖且具靈活度，以免影響車輛操作的精準度，最外層可選擇具有防濕與防風功能等外套，注意四肢保暖（如穿戴手套及襪子等）及頭頸部保暖（穿戴圍巾和口罩等）。