比日本還冷？暗黑女神來台「包超厚羽絨」台人愣：冷到這樣嗎

▲桃乃木香奈來台灣穿厚羽絨外套引發討論。（圖／翻攝自IG／kana_momonogi）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本F奶AV女優桃乃木香奈（桃乃木かな）近日來台，預計在21、22日舉辦見面會，頻頻在IG洩漏蹤跡，包括品嚐台灣熱炒、逛寧夏夜市，令粉絲超興奮。其中，就有網友看到桃乃木香奈的穿著後，忍不住納悶，「台灣有冷到要穿這麼厚的羽絨嗎？」意外引發話題。

有網友看到桃乃木香奈來台灣的照片後，忍不住在PTT的Gossiping板問卦「有沒有現在體感東京冷 還是台北冷的八卦？」看到有派板友說台灣的冷是濕冷，比東京的冷還冷多了，同樣10度的話，在台灣可能要穿兩件外套。

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另一派則認為，日本、韓國會下雪，緯度高的結果就是比台北冷得多。他就好奇，目前東京的溫度是從3度到13度，「那到底體感上是東京冷還是台北冷？」

貼文引發議論，「台灣濕冷天下無敵，國外真的還好，而且國外你待久了，觸覺疲勞根本不會冷，台灣的冷才是真的冷！冷到骨子裡！」「北部東北季風才是真正冷的問題」、「東京到處都是暖氣，有時反而覺得熱」、「日本零度都可以穿短袖，乾冷在台灣是夢想。」

不過，也有網友表示，「冬天回台灣，沒寒流的時候短袖或薄長袖，寒流來穿普通外套就夠了，冬天在紐約穿一樣的會冷死，不是只有台北會下雨」、「東京不知道，但我可以百分之百確定，真的冷起來時，長野、大阪都比台北冷好幾倍」、「說台灣比較冷的根本沒出國過吧？」