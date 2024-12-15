以為排演唱會！男星「路過1火鍋店」眼前驚呆　當地人：CP值爆

▲才5點半，店外炸滿人潮等用餐。（圖／翻攝熱血史丹利大叔應援團FB）

網搜小組／劉維榛報導

不管冬天夏天，許多人就愛吃火鍋！藝人史丹利透露，每次經過一家火鍋連鎖店，店外總是有人在排隊，昨（14日）傍晚5點多，人潮猶如看演唱會般，讓他笑虧「不知道的可能會以為是什麼米其林星級名店了啊！」文章曝光後，大票網友回應，「當臭臭鍋不斷漲價，這間錢都就漸漸成為CP值高的火鍋店了！」

史丹利在臉書表示，每次經過新店大坪林站的錢都涮涮鍋，都會看到店外排滿人潮，昨天下午4點就有客人排隊，5點半左右就排爆了，讓他笑虧「搞得像是在排演唱會週邊一樣，不知道的可能會以為是什麼米其林星級名店了啊！」

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史丹利表示，他也喜歡吃火鍋，但就是還沒光顧過這家店，「畢竟每次經過都是人潮，所以這家是有什麼不一樣嗎？人多到我都好奇的想去排隊看看了啊！」

不少當地人也回應，「我覺得他們應該是在練習排演唱會」、「原來錢都現在也變成排隊名店了...不過CP值真的高」、「以前吃過，服務很好」、「這家真的還好，就是錢都啊，但假日永遠都在排隊」、「這家只有『很多人』跟『人很多』，只有非用餐冷門時段才不用排隊」、「這一家只要是吃飯時間永遠都在排隊」、「這間有一次想晚上11點多去還要等進場，門口也有其他人在等」、「當臭臭鍋不斷漲價，這間錢都就漸漸成為CP值高的火鍋店了」。

也有人表示，其實就是一般的火鍋店，「住在民權路20年，真的沒什麼特別啦」、「新店排隊名店，但就是火鍋啊，不用浪費時間排隊啦」、「其實沒什麼特別，就是普通的涮涮鍋」、「從小吃到大的火鍋店，應該是新店人都習慣吃這一間了啦」。

除了錢都，其他網友也大推其他家火鍋店，「更喜歡白甘蔗涮涮鍋一點」、「他們家東西不錯，附近的白甘蔗跟圍樂鮮境精緻涮涮鍋也都不錯，堪稱火鍋一級戰區」、「更推萬隆站附近的偵軒精緻鍋物」、「如果都在新店了，推一下萬芳醫院對面巷子裡的涮了吧」。