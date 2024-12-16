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吉伊卡哇自製一番賞　1100元抽到「本壘板小八」！店家：這是正版

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲原PO拿到盜版娃娃。（圖／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前在台北地下街某店家抽吉伊卡哇（ちいかわ）的「自製一番賞」，抽之前還跟店家確認是否為正版，確定後才花1100元抽三抽，結果回家仔細看，布偶不僅做工粗糙，而且「小八臉也太方了吧」，直呼超醜，才發現自己被騙了，隔天回店裡跟老闆理論，店家也直接退錢了。

有網友在Dcard發文，在台北地下街抽店家自製的吉伊卡哇「一番賞」，店家聲稱是「日版」吉伊卡哇，於是她花了1100元進行3次抽獎。她抽到了一款「棒球小八」的讀賣巨人款玩偶，但回家後發現臉部外型和正版不一樣，方得像是「本壘板」，眼睛也有些分開，「做工粗糙！整隻有夠醜」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自吉依卡哇官網）

▲正版娃娃。（圖／翻攝自吉伊卡哇官網）

「果不其然是盜版！」原PO驚覺買到盜版娃娃，隔天她回到店家尋求退費，正好遇到一名「正義哥」和店家爭執，指責店家的貨是假的，店家反駁「是跟人家進貨」，此時原PO立刻拿出「本壘板小八」，正義哥一看直呼「這就是假貨」，最後店家退款1100元，並把娃娃收回。

貼文曝光，網友紛紛表示，「地下街的自製一番賞，我都不碰，頂多偶爾陪男友抽官方版本且無混套的」、「我朋友幫我從日本帶的，看得出來正版臉比較圓」、「國字臉小八」、「連獎項成品都自製的，真棒」、「小八是被棒球打到了嗎」、「還好他有退你，不然真的太氣」、「地下街就是新手交學費的地方」。

※貼文獲得網友授權轉載。

▼店家退錢。（圖／網友授權提供）

▲▼ 。（圖／網友授權）

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