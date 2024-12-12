高雄又不講武德！「吉伊卡哇」驚喜接棒黃色小鴨　1／25降臨愛河

▲高雄市府今晚公布燈會IP為吉伊卡哇。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府今年初以「黃色小鴨」為主題辦理「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」高雄燈會活動，引發全台矚目，各界紛紛期待2025年高市府會選擇哪個IP再現高雄愛河灣。高雄市政府12日晚間重磅宣布，1月25日起將由最軟萌、又小又可愛的「吉伊卡哇（Chiikawa）」降臨高雄，預計將掀起全台追星熱潮。

高雄市府今年初邀請「黃色小鴨」到愛河灣展出，讓全台民眾看見高雄10年來的城市蛻變，在市民朋友的共同打拚下，城市風貌已截然不同。市府今晚宣布，2025年特別邀請「吉伊卡哇」於愛河灣盛大登場，預期活動內容會超越今年初的黃色小鴨，讓大家再次驚豔高雄的城市活力。

▲2隻黃色小鴨去年在愛河掀起追星熱。（資料圖／記者許宥孺攝）

引起廣大討論熱潮的「吉伊卡哇（Chiikawa）」，為日本漫畫家所創作的角色，2022年製成動畫在日本首播，在吉伊卡哇的世界中，傳遞著面對生活壓力仍要繼續往前，進而獲得「努力後的成就感」，讓粉絲在疲憊中找到一絲溫暖與希望。對粉絲而言，吉伊卡哇提供的不只是療癒和可愛的意象，他們努力生活的日常更讓人感同身受，也因此成為大人、小孩都為之瘋狂的人氣IP。

觀光局表示，這次市府擇定「吉伊卡哇」做為2025高雄燈會IP，並傳達「微幸福的生活感」，恰好為高雄市政府近年在城市轉型的努力做最好的註解。

▲吉伊卡哇將降臨高雄愛河灣 。（圖／高市府提供）

「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2025年1月25日至2月16日舉行，在愛河灣規劃吉伊卡哇主展區，搭配冬日遊樂園及周邊系列活動，預期將掀起全台熱潮，值得拭目以待。