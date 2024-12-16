SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

▲直播平台SWAG在台北舉辦「打破沈默：向數位性暴力說不」公益講座。（圖／SWAG提供，下同）

網搜中心／綜合報導

近年來，性私密影像外流及偷拍等數位性暴力案件層出不窮，近期國內某大學爆發偷拍事件，更突顯出數位隱私保障的重要性。亞洲最大成人直播平台SWAG於12/14，在台北舉辦「打破沈默：向數位性暴力說不」公益講座，攜手旗下主播內內、性影像處理中心、婦女救援基金會及瑪那熊心理師，共同推廣數位性暴力防治知識，為受害者提供實用援助資源，並帶領與會民眾了解如何保護自己、應對挑戰，並勇敢發聲。

SWAG直播主內內以親身經歷，分享她面對私密影像外流的心路歷程，呼籲民眾面對類似事件時應主動求助，並找信任的朋友商量以抒發壓力。她認為透過投入興趣，不僅能有效轉移注意力，也能釋放負面情緒，幫助自己走出低潮，並逐步調適身心狀態。她強調：「給自己力量，世界將回應更多善意。」

▲SWAG直播主內內以親身經歷，分享她面對私密影像外流的心路歷程。

心理師瑪那熊則深入分析加害者常用的情緒勒索與心理操控（PUA）手法，並以實例說明「恐怖情人」的常見行為模式，教導與會者破解這些手段，並強化心理韌性以應對挑戰。

性影像處理中心主任劉昱均介紹影像移除流程及受害者可利用的資源，提醒遇到事件時需妥善保存對話與影像證據，切勿自行刪除。加害人的囂張永遠超過被害人的想像，被害者千萬不要選擇自行處理刪除影像來息事寧人。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋以實際案例，剖析受害者面臨的傷害與社會歧視，並強調親友支持的重要性。她指出，數位性暴力並非受害者的錯，協助受害者學習自我接納及因應未來，是幫助她們重建生活的重要一步。

SWAG公關表示，希望透過這次講座，讓更多人了解數位性暴力的問題。期待與更多單位攜手合作，一起推廣防治知識，共同打造更安全、友善的數位環境。

▲公益講座攜手旗下主播內內、性影像處理中心、婦女救援基金會及瑪那熊心理師，共同推廣數位性暴力防治知識。