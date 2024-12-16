　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

▲▼SWAG,性暴力,婦援。（圖／SWAG提供）

▲直播平台SWAG在台北舉辦「打破沈默：向數位性暴力說不」公益講座。（圖／SWAG提供，下同）

網搜中心／綜合報導

近年來，性私密影像外流及偷拍等數位性暴力案件層出不窮，近期國內某大學爆發偷拍事件，更突顯出數位隱私保障的重要性。亞洲最大成人直播平台SWAG於12/14，在台北舉辦「打破沈默：向數位性暴力說不」公益講座，攜手旗下主播內內、性影像處理中心、婦女救援基金會及瑪那熊心理師，共同推廣數位性暴力防治知識，為受害者提供實用援助資源，並帶領與會民眾了解如何保護自己、應對挑戰，並勇敢發聲。

SWAG直播主內內以親身經歷，分享她面對私密影像外流的心路歷程，呼籲民眾面對類似事件時應主動求助，並找信任的朋友商量以抒發壓力。她認為透過投入興趣，不僅能有效轉移注意力，也能釋放負面情緒，幫助自己走出低潮，並逐步調適身心狀態。她強調：「給自己力量，世界將回應更多善意。」

▲▼SWAG,性暴力,婦援。（圖／SWAG提供）

▲SWAG直播主內內以親身經歷，分享她面對私密影像外流的心路歷程。

心理師瑪那熊則深入分析加害者常用的情緒勒索與心理操控（PUA）手法，並以實例說明「恐怖情人」的常見行為模式，教導與會者破解這些手段，並強化心理韌性以應對挑戰。

性影像處理中心主任劉昱均介紹影像移除流程及受害者可利用的資源，提醒遇到事件時需妥善保存對話與影像證據，切勿自行刪除。加害人的囂張永遠超過被害人的想像，被害者千萬不要選擇自行處理刪除影像來息事寧人。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋以實際案例，剖析受害者面臨的傷害與社會歧視，並強調親友支持的重要性。她指出，數位性暴力並非受害者的錯，協助受害者學習自我接納及因應未來，是幫助她們重建生活的重要一步。

SWAG公關表示，希望透過這次講座，讓更多人了解數位性暴力的問題。期待與更多單位攜手合作，一起推廣防治知識，共同打造更安全、友善的數位環境。

▲▼SWAG,性暴力,婦援。（圖／SWAG提供）

▲公益講座攜手旗下主播內內、性影像處理中心、婦女救援基金會及瑪那熊心理師，共同推廣數位性暴力防治知識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／負責人遭收押！　「爆料公社」最新聲明
陳梅慧男友現身！　捧遺照畫面曝
黃小柔「臉書遭洗版」被問：信教不會說謊吧？　3字正面回應
遭影射耍大牌！林穎樂喊冤　公開Vicky私下對話內容
快訊／六輕園區員工「掉進灰斗」遭活埋　宣告死亡
快訊／玉山降下入冬初雪！　氣象署：持續中
比厚外套強！冬天騎車冷爆　網曝「便宜神物」無敵暖
士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓
綠怒批「神隱」　韓國瑜紅眼眶：我早上眼睛很痛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親子友善火球祭「SWAG Girls辣扭」一票傻！釣成員高EQ留言

《零日攻擊》補助惹議！文創發展預算討論僵持1小時　凍結7.5千萬

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

傻眼！列車沒到、月台門已開　中捷：台電供電異常導致

立委要求衛福部公開霸凌調查　邱泰源：去識別化後2周內報告

快訊／玉山降下今年入冬初雪！氣象署：持續中

健保署4年前「有同仁疑遭霸凌輕生」　邱泰源承諾：重啟調查

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！網瘋朝聖

比厚外套還強！冬天騎車冷爆「便宜1神物」無敵保暖　全場認證

捲FANS 17賣未成年片！小哥哥艾理「跟我什麼關係」無奈捍清白

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

《零日攻擊》補助惹議！文創發展預算討論僵持1小時　凍結7.5千萬

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

傻眼！列車沒到、月台門已開　中捷：台電供電異常導致

立委要求衛福部公開霸凌調查　邱泰源：去識別化後2周內報告

快訊／玉山降下今年入冬初雪！氣象署：持續中

健保署4年前「有同仁疑遭霸凌輕生」　邱泰源承諾：重啟調查

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！網瘋朝聖

比厚外套還強！冬天騎車冷爆「便宜1神物」無敵保暖　全場認證

捲FANS 17賣未成年片！小哥哥艾理「跟我什麼關係」無奈捍清白

「班班喝鮮奶」保久乳標章未到位　學校不敢驗收恐停供

金鐘女星第2座百岳就挑戰玉山！開爬前「先到草叢如廁」崩潰攻頂

《零日攻擊》補助惹議！文創發展預算討論僵持1小時　凍結7.5千萬

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

共諜疑滲透英王室　安德魯王子被指與中國間諜商人「過從甚密」

陳梅慧男友現身！告別式捧遺照畫面曝　法師搖鈴送最後一程

判刑100年！　德州男「自稱是神」朝超商、汽車隨機開槍殺人

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

雲嘉南分署微型創業貸款　助力350人創業成功

台南高分院新建辦公廳舍工程已發包　預定2029年9月啟用

除濕機怎麼用才能高效烘乾？放角落、窗大開都NG

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

綠營派誰出戰2026台北市長？沈富雄點名1人

更多熱門

相關新聞

「暗黑IU」日本AV正式出道

「暗黑IU」日本AV正式出道

成人直播平台SWAG 攜手「AV鬼才監督」SAMOARI，舉辦台灣素人女優徵選活動，優勝者能獲新台幣50萬元的出道合約，更有機會在日本出道圓夢。決賽在今（20日）進行，綜合評估外型、身體素質及年齡後僅有5人符合初審資格，最後由「暗黑IU」艾悠拔得頭籌，將與日本導演合作於日本出道。

家人面前遭殘忍輪暴　蘇丹女性走上絕路

家人面前遭殘忍輪暴　蘇丹女性走上絕路

驗傷被譴責！護理師唸「要保護自己」她碎了

驗傷被譴責！護理師唸「要保護自己」她碎了

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

Joeman靈異節目H級美女老師遭起底

台灣第一女優「遭男粉勸轉行」！　吳夢夢曝困擾：對回訊息失去興趣

台灣第一女優「遭男粉勸轉行」！　吳夢夢曝困擾：對回訊息失去興趣

關鍵字：

SWAG性暴力婦援

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面