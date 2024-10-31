父親、兄弟面前遭殘忍輪暴！　蘇丹女性走上絕路

▲蘇丹多名女性遭士兵性侵後不堪受辱而選擇走上絕路。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蘇丹自2023年4月15日爆發內戰至今，造成超過萬人死亡，如今又傳出在中部加齊拉州（Gezira）有多名女性遭準軍事組織「快速支援部隊」的士兵性侵，有些女性甚至是在家人面前遭輪暴，目前已有數人因不堪受辱選擇自殺，還有部分女性因為害怕遭強姦而考慮走上絕路。

根據BBC報導，聯合國近日指控蘇丹的準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）在加齊拉州犯下大規模屠殺等駭人罪行，如今又有人權組織透露，RSF的指揮官凱卡（Abu Aqla Kayka）投誠蘇丹軍方後，RSF的軍隊盛怒之下在凱卡控制的地區展開報復。

▲蘇丹內戰已造成數萬人死亡，超過1千萬人被迫離開家園。（圖／路透）



非洲之角婦女策略倡議（Siha）組織負責人卡里布（Hala al-Karib）指出，「RSF在凱卡控制的阿爾塞里哈村（Al Seriha）及魯法市（Ruffa）展開報復行動，洗劫財物、殺害反抗的平民，並對女性與年幼女孩實施性暴力。」

卡里布表示，有一名受害者的妹妹證實，受害者在家中被RSF士兵當著其父親和兄弟面前性侵後選擇自殺，而其2名男性家屬也在不久後被殺害。還有一位女性透露，她的姐妹在被RSF強暴後自殺，這些士兵還殺害了她的5名兄弟和多位男性親屬。

此外，Siha也正在協助一名13歲女孩，她在加齊拉州遭到RSF士兵輪暴，目前因大量出血情況危急，亟需醫療協助。

卡里布向BBC表示，Siha正在與6位處於危險中的女性保持聯繫，這些女性因RSF進逼而心生恐懼，為了避免被侵犯，現在正考慮自殺。

聯合國日前發布的一份報告指出，自衝突爆發以來，至2024年7月間已紀錄至少400名性暴力受害者，但實際人數可能更高。報告提到，受害者年齡從8歲到75歲不等，許多受害者需接受醫療，但在戰火中大部分醫療院所都已遭破壞。

RSF發言人艾哈邁德（Nizar Sayed Ahmed）向BBC表示，聯合國應派遣事實調查團到蘇丹核查情況，「這些指控毫無依據，並不真實。」

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