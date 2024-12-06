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嘉義市全國首創「六新措施」　攜手醫療院所守護失智家庭

▲▼ 全國首創 嘉市府攜手醫療院所建構「憶嘉人6支箭」守護失智家庭 打造幸福城市! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市府整合失智資源攜手醫療院所建構，守護失智家庭打造幸福城市! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全國首創「憶嘉人6支箭」服務方案，包含篩檢量能擴大、診間心理關懷、法律免費諮詢、到宅環境改造、年輕團體支持、環境指引手冊，今(6)日在市府中庭由嘉義市黃敏惠市長、衛生局廖育瑋局長、嘉義基督教醫院陳煒院長、失智症整合中心陳誠仁主任、失智長輩及家屬，攜手合作共同展現嘉義市推動失智友善服務的決心，期望藉由這六項創新措施，為失智家庭構建安心生活，也讓失智症患者不再恐懼走入人群中，同時更多人了解失智症患者可能的行為與延緩失智症病情的因應措施，共創全齡宜居的幸福城市。

▲▼ 全國首創 嘉市府攜手醫療院所建構「憶嘉人6支箭」守護失智家庭 打造幸福城市! 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市黃敏惠市長表示，面對高齡化及少子化的各種新的挑戰，其中失智症更像是一波大海嘯，逐漸衝擊社會，是我們首當需面對的重要挑戰。嘉義市政府攜手醫療團隊合作，在嘉基與聖馬爾定醫院所設立的失智共照中心，這兩個重要據點讓我們更能聚焦問題與需求，在衛生局的規劃下，嘉義市打造了明確且前瞻的失智政策，提前因應社會變遷，並藉由這次「憶嘉人六支箭」成果發表會，展現實際成效與未來願景。

黃敏惠市長指出，「憶嘉人六支箭」服務方案緊扣失智家庭的真實需求，並結合多方專業共同推進，為失智照護樹立全國典範。在這六大措施中，首先是擴大篩檢量能，讓更多診所能夠早期發現並指引患者及家屬走向正確的就醫道路；第二支箭是診間心理關懷，透過志工與專業人員的陪伴與指導，緩解確診患者與家屬的焦慮與擔憂；第三支箭則是提供法律免費諮詢，協助解決家屬在照護中可能面臨的法律問題，保障失智者與家屬的權益。而對於失智者的居家環境，市府推出第四支箭到宅環境改造，派遣專業人員評估並優化居家環境，減少環境對患者的干擾與危險。此外，市府也關注年輕型失智患者，嘉義市目前確診的年輕型失智者共有28人，特別透過第五支箭成立支持團體，為這些患者及其家屬提供支持與連結，幫助他們更好地適應生活。第六支箭則是出版環境指引手冊，提供全齡友善的環境設計建議，讓失智家庭能夠及早準備，並減少未來不必要的調整改造。

黃敏惠市長特別感謝所有參與的醫療團隊與相關單位的努力，以及議會的支持，讓嘉義市從個人到社區的友善建設，再到專業團隊的支持，嘉義市致力於打造對所有年齡層都友善的幸福家園。「憶嘉人六支箭」的成果只是開始，未來市府將持續優化服務，攜手更多夥伴，讓每一位市民都能在這座城市中感受到真正的幸福與安全。

▲▼ 全國首創 嘉市府攜手醫療院所建構「憶嘉人6支箭」守護失智家庭 打造幸福城市! 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義基督教醫院陳煒院長表示，嘉義基督教醫院在黃敏惠市長的領導與推動下，成功成為全國第一個高齡友善醫院，這不僅展現嘉義市在高齡友善政策上的領先，更說明了全市上下在推動高齡友善與失智照護服務上的卓越成果。同時，嘉基醫療團隊也與市府共同合作的推動「憶嘉人6支箭」將政策與實際行動緊密結合，全面改變嘉義市的高齡照護模式，讓服務更加完善。此次「憶嘉人6支箭」計畫的推行過程中，每一支箭均針對核心需求逐步展開，實現失智照護的多層面改善。感謝所有參與其中的醫療與志工團隊，他們的努力成為推動失智照護服務前進的關鍵力量。同時，也感謝黃敏惠市長帶領市府團隊，攜手合作推動失智照護政策的進一步落實。透過多方合作與不懈努力，嘉義市正逐步打造一個更加友善幸福城市。未來在政策的支持下，將有更多創新與突破，讓嘉義市成為高齡與失智照護的典範之地！

▲▼ 全國首創 嘉市府攜手醫療院所建構「憶嘉人6支箭」守護失智家庭 打造幸福城市! 。（圖／嘉義市政府提供）

活動現場也邀請「憶嘉人6支箭」受益案家來分享，翁媽媽是失智者患者，因為腦部受病變損壞，導致對環境判斷力發生障礙，其媳婦吳小姐分享婆婆家裡的廚房在陽光西曬時會有強烈的光線，經常造成翁媽媽有幻覺的現象，總是覺得有人在偷窺她，因此經常反覆要鎖窗戶，透過「到宅環境改造」經過專業人員到宅評估居家失智友善環境後，協助安裝窗簾，遮蔽西曬光線，翁媽媽幻覺狀況即改善很多；曹哥是年輕型失智症者，曹太太分享先生在發病後自已無法適應，連孩子也不能理解爸爸的改變，但參加「年輕型失智支持團體」後，透過家庭支持活動，孩子們瞭解「爸爸真的生病了」，一家人在互動過程中敞開心胸包容並打破誤解，家人的感情更加凝聚。

衛生局長廖育瑋表示，全球失智症報告顯示88﹪失智症曾遭歧視、25﹪選擇隱瞞病情，學者專家呼籲要更積極打造友善環境，鼓勵及早就醫、延緩失智進程，嘉義市自2011年將高齡友善城市納入城市治理，成為全國第一個推動高齡友善的示範城市，嘉義市在高齡友善城市的基礎上打造「失智友善城市」，為不讓失智症者遭到歧視進而隱瞞病情及失智家庭可能發生的困難與問題，除推動友善天使、友善組織及友善社區外，今年推動「憶嘉人6支箭」，期許能更加細緻幫助如翁媽媽及曹哥一樣的失智症者，在嘉義市能安心、安全及友善的生活。

 
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