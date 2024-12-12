狼夫迷昏妻10年供逾50男性侵　共犯辯：我身體性侵她但腦袋沒有

▲多明尼克的駭人犯行，震驚法國與國際社會。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

法國72歲男子多明尼克（Dominique Pelicot）在長達10年間，多次下藥迷昏妻子吉賽爾（Gisèle Pelicot），並邀請50名陌生男子到家中性侵妻子，案件震驚國際。法院即將對這些共犯宣判刑期；根據檢方提供的證據，這些男子均涉及不同程度的性犯罪，可能總計面臨超過600年的刑期。儘管如此，部分共犯仍矢口否認，甚至辯稱「因為吉賽爾昏睡，所以不知道她是否同意。」

BBC報導，多明尼克利用處方安眠藥迷昏妻子，並親自拍攝犯罪過程，錄製的影像成為檢方提出指控的關鍵證據。多明尼克已在法庭上承認所有指控，並表示所有50名共同被告也有罪。

受審的50名男子來自法國馬藏（Mazan）及周邊地區，包括消防員、卡車司機、軍人、保全、記者及DJ等各行各業的人士。他們因此被媒體稱為「法國普通先生們」（Monsieur-Tout-Le-Monde），全是平凡人，卻犯下令人髮指的惡行。

▲吉賽兒放棄匿名權、選擇公開審判。（圖／達志影像／newscom）



多名被告聲稱自己被多明尼克「誤導」，以為參與的是一場雙方同意的性遊戲，並表示不知道吉賽爾無法給予同意。然而，多明尼克在庭上作證時表示，他曾明確告知這些男子吉賽爾並不知情，並給予他們具體指示，避免喚醒她或留下痕跡，例如觸碰她身體時手不要太冰冷，或是不要抹香水、抽菸，以免妻子醒來起疑。檢方指出，被告在明知受害者無法同意的情況下仍選擇參與，應依法承擔責任。

一些被告的辯解荒謬無理到令人震驚。一名志願消防員表示，「我的身體性侵了她，但我的腦袋沒有。」另有被告聲稱因被邀請喝含藥飲料而不記得行為，但多明尼克否認有此行為。

受害者吉賽爾在庭上質疑，「為什麼他們從未報警？就算是匿名舉報，也能改變我的命運」，她就能早一點獲救，「但沒人這麼做，一個都沒有。」

被告的家屬和伴侶在庭上作證時同樣表現出震驚與不解。他們都說，對於自己的丈夫、兒子居然會做出這種事情，「很不像他」，甚至一改過往對他們貼心、溫柔的看法，一名被告的伴侶在庭上表示，「我一直很想知道，為什麼他會做出這種事情。」

檢方根據犯罪次數及情節提出量刑建議，最輕的刑期為4年，最重的可達18年；此外，部分被告還涉及持有兒童色情素材等附加指控。法庭預計將於下周對所有被告作出判決，這起案件不僅對法國司法系統，也震撼社會倫理觀念。