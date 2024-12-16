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跟頂大生交往！被潑冷水「別越級打怪」她自卑　網搖頭：人品問題

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO拋問，「低學歷不能談戀愛嗎？」（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「低學歷不能談戀愛嗎？」一名女網友發文透露，她是讀私立大學，近期接受頂大生的告白，與對方交往，豈料朋友看到後，卻說私立大學不要「越級打怪」，還要她別傻了。她坦言自己聽到這番話後，覺得很自卑，難道高學歷的男生真的只會跟她玩玩而已嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「低學歷不能談戀愛嗎」為標題發文，提到她讀私立大學，前陣子和一個頂大生曖昧，並在對方告白後接受。然而，好友得知兩人交往的事情後，卻在她的貼文底下留言，說對於低學歷的女生，男人只是想發生關係，哪有真愛，別傻了！私立大學不要越級打怪，跟高學歷的人談戀愛。

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原PO透露，那位朋友也是頂大，所以其他學歷比較低的人也不敢反駁，只有男友、男友的朋友，以及同樣是頂大的朋友幫忙罵。只是原PO坦言，這番話還是讓她覺得很自卑，她其實一直很努力生活，但就是不太會讀書，是不是高學歷的人真的看不上她？真的只是玩玩？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些學校靠前的人會鄙視學校靠後的人，符合你朋友的留言，有些則不認為學歷和交往有關聯，既然你已經跟一個頂大生交往了，你可以專注在觀察這個他是哪種想法的人」、「學校沒有那麼好不是問題，在一起重要的是態度和想法，學校只是代表你會不會唸書，不是代表你這個人好不好」。還有網友直呼，「建議你把你朋友封鎖了」、「什麼爛朋友？建議絕交」、「這不是學歷的問題，是人品問題」。

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學歷談戀愛Dcard

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