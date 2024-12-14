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臨時牙痛！狂打20間牙醫「1狀況超慘」崩潰了　過來人也怕爆

牙齒痛,牙疼,牙痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多牙醫都採預約制，不太開放現場掛號。就有網友表示，因為突然牙痛，從早上開始打電話，求助了快20間診所，可是不是滿約就是沒接，崩潰直呼「為什麼牙醫都沒有在接現場掛號的？那如果臨時牙痛需要去哪裡求診？」話題引發討論。

有網友在Dcard發文「牙醫為何都要預約？」說他打了快20間牙醫診所，可是不是滿約就是沒接，無奈的是他又不能吃止痛藥，「因為身體有一些毛病，有被醫生告知不能隨便吃成藥」，崩潰直呼「牙痛真的好要人命」。原PO不禁求問，如果臨時牙痛，到底可以去哪裡求診？

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看到貼文後，就有人心有戚戚焉，「現在每一間都要預約，還一個月後才有空，哪有人牙痛會提早知道的，就跟感冒一樣」、「我現在只要牙齒一點點痛就會馬上預約，實在是痛怕了。」

有網友則表示，「我看健保10多年了，近幾年改看自費，真的覺得自費+定期洗牙是最好的方法。以前都會突然牙齒痛到不行，然後醫生告知要抽神經+做牙套，自從改看自費+定期回診後，已經接近3年牙齒都平安了，也不會像以前那樣拖這麼久。」

其中，有熱心網友給出建議，「全台灣大醫院有提供牙醫急診，Google牙醫急診就有資訊」、「約不到可以看哪家醫院有牙科掛急診，真的沒辦法忍的話，但是也頂多簡單應急一下。」

事實上，台北市牙醫師公會曾針對預約制說明，因為牙科治療像小型手術，大部分治療要20至30分鐘，嚴重的耗時幾個小時都有可能。所以為了避免其他患者長時間等候，才會採預約制。不過，若是遇到病患痛到臉都腫了，或牙齒受撞擊掉落等狀況，多數牙醫還是會斟酌幫忙緊急處理。

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