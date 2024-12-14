客人都用指的！飲料店「1狀況」太尷尬　網爆共鳴：說不出口

▲有些飲料店的品項名稱很特別。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多飲料店都會替品項取些「特別的名字」，不過真的要實際念出來的話，卻又讓人有些難為情。就有網友發文透露，他們店內最近出新品，因為名稱很特別，所以客人也未必說得出口，結果同事有次不知哪根筋不對，居然堅持要客人念出來，讓她覺得很好笑，同時也喊話，飲料店不要再取一堆奇怪的名稱了！

這名網友在Dcard上，以「不要再給我出奇怪的飲料名了」為標題發文，提到他們店內最近出一個新品，名稱非常特別。過去客人若要點該品項，都會直接指菜單，不會自己講出全名，結果她同事有次不知怎麼回事，居然堅持要客人念出飲料的全名。

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原PO透露，這個舉動雖然很故意，但是聽到當下真的很好笑。對此，她也忍不住直呼，拜託飲料店和餐廳不要再取一些很奇怪的名稱了，到底要讓店員和客人都多尷尬？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些品項真的有夠尷尬啊，記得我有一次點大奶瑰蜜真的是完全說不出口，然後店員自己也在偷笑」、「我同事在辦公室幫大家打電話訂飲料，有人點轟蜜芽咧芽咧，我快笑死打工仔路過，剛出的前幾天要重複確認餐點時，我也是講不出來，超級尬」、「飲料店員路過，真的覺得這種品項不只折磨客人也折磨員工，確認品項的時候都超痛苦」。也有網友則表示，「我看到奇怪的名稱，都直接換一家店買」。