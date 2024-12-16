寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

▲台灣冬天仍有許多女生穿短褲、短裙。（示意圖與本文無關／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，不少人都穿上厚重衣物禦寒，但仍有許多女生穿著短裙，似乎寒冷對她們起不了作用，讓一名網友好奇，是否男女的生理構造有所不同，女生耐寒能力是否真的比男生強，引發熱議。

一名網友在Dcard發文提到，這兩天低溫寒冷，自己都受不了，但路上仍能看到不少女生穿短裙，看起來似乎不感覺冷。他疑惑是否因為女生的生理構造不同，還是「愛美不怕流鼻水」。

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這篇貼文迅速引發網友熱議，「本身就不太怕冷，但就算那天很冷我還是會為了搭配穿」、「生物上來說，女生的腿脂肪比例比較高所以比較能禦寒」、「光腿神器一穿，腳底暖暖包一貼，大雪天也扛得住」、「我都自稱我的腿是義肢」。

不少人認為只要重點保暖，真的就不怕冷，「上半身有穿暖，下半身真的不冷，體感11度裸腿ok的」、「出去外面即使為了穿搭有露一點肚子或光腿，只要其他地方有穿暖其實真的不會冷，就算12度也OK，人類身體真的會習慣」、「其實上半身穿的夠暖，腳有穿襪子靴子，坐車腿還好不會太冷，下車也不會走多遠，我冬天一樣穿短裙靴子。」

不過也有過來人提醒年輕人，長期裸腿可能對健康造成影響。有網友分享，「老一輩常說這樣穿，老了膝蓋會酸痛」、「以前堅持不穿長褲，現在膝蓋痛得厲害，被現實打臉」。還有大學時堅持只穿短褲的人提到，現在遇到下雨天就會感到膝蓋疼痛，直言「等到老了就知道了⋯關節痛」。