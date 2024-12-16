　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

▲台灣冬天仍有許多女生穿短褲、短裙。（示意圖與本文無關／記者屠惠剛攝）

▲台灣冬天仍有許多女生穿短褲、短裙。（示意圖與本文無關／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，不少人都穿上厚重衣物禦寒，但仍有許多女生穿著短裙，似乎寒冷對她們起不了作用，讓一名網友好奇，是否男女的生理構造有所不同，女生耐寒能力是否真的比男生強，引發熱議。

一名網友在Dcard發文提到，這兩天低溫寒冷，自己都受不了，但路上仍能看到不少女生穿短裙，看起來似乎不感覺冷。他疑惑是否因為女生的生理構造不同，還是「愛美不怕流鼻水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這篇貼文迅速引發網友熱議，「本身就不太怕冷，但就算那天很冷我還是會為了搭配穿」、「生物上來說，女生的腿脂肪比例比較高所以比較能禦寒」、「光腿神器一穿，腳底暖暖包一貼，大雪天也扛得住」、「我都自稱我的腿是義肢」。

不少人認為只要重點保暖，真的就不怕冷，「上半身有穿暖，下半身真的不冷，體感11度裸腿ok的」、「出去外面即使為了穿搭有露一點肚子或光腿，只要其他地方有穿暖其實真的不會冷，就算12度也OK，人類身體真的會習慣」、「其實上半身穿的夠暖，腳有穿襪子靴子，坐車腿還好不會太冷，下車也不會走多遠，我冬天一樣穿短裙靴子。」

不過也有過來人提醒年輕人，長期裸腿可能對健康造成影響。有網友分享，「老一輩常說這樣穿，老了膝蓋會酸痛」、「以前堅持不穿長褲，現在膝蓋痛得厲害，被現實打臉」。還有大學時堅持只穿短褲的人提到，現在遇到下雨天就會感到膝蓋疼痛，直言「等到老了就知道了⋯關節痛」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」
台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」
孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　
好市多寫「Chinese New Year」！被網紅投訴火速
快訊／封門戰選罷法！藍擋綠委進場爆衝突
經紀人曝林襄「忍過很多可怕的事」　揭她遭霸凌內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

全台單月詐騙126億　「第1名恐怖手段」每天騙走一億

晚安小雞坐牢10個月「手寫信曝近況」　認了在台灣不正常

好市多賣年菜寫「Chinese New Year」！被網紅寫信投訴　火速改了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」直播發聲了

王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

「維力炸醬麵＋士力架」吃法爆紅！律師試吃完曝感想

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

NewJeans開設新官方IG帳號！　大動作切割HYBE...喊話「要自由」

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

全台單月詐騙126億　「第1名恐怖手段」每天騙走一億

晚安小雞坐牢10個月「手寫信曝近況」　認了在台灣不正常

好市多賣年菜寫「Chinese New Year」！被網紅寫信投訴　火速改了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」直播發聲了

王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

「維力炸醬麵＋士力架」吃法爆紅！律師試吃完曝感想

戰選罷法僵持2hrs！林淑芬搶議事人員電腦　這「藍委」1人擋4人

快訊／嘉義市KTV酒店凌晨大火！　酒客聽聞「劈啪聲」驚恐逃生

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

桃園「上億大違建」　市府回應了

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

明年美國線長約價估加高3百至5百美元　現貨價估比今年低

廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

房市促銷抗寒冬　建商3奇招搶客

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句」嚇壞

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

驚知爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」！她崩潰

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

待業半年害父母鬧離婚！23歲男崩潰「沒花他們錢」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

菜鳥領隊被迫帶免稅菸慘淪「黃牛」　觀光署查辦：最重廢執業證

更多熱門

相關新聞

客人都用指的！飲料店「1狀況」太尷尬

客人都用指的！飲料店「1狀況」太尷尬

很多飲料店都會替品項取些「特別的名字」，不過真的要實際念出來的話，卻又讓人有些難為情。就有網友發文透露，他們店內最近出新品，因為名稱很特別，所以客人也未必說得出口，結果同事有次不知哪根筋不對，居然堅持要客人念出來，讓她覺得很好笑，同時也喊話，飲料店不要再取一堆奇怪的名稱了！

臨時牙痛！狂打20間牙醫「掛不到號」崩潰了

臨時牙痛！狂打20間牙醫「掛不到號」崩潰了

保險套的錢應該誰出？56%的人「覺得是他」

保險套的錢應該誰出？56%的人「覺得是他」

為什麼出去玩還要戴耳機？　網曝可能原因

為什麼出去玩還要戴耳機？　網曝可能原因

明明在微笑！她見「1常用emoji」卻覺得欠扁

明明在微笑！她見「1常用emoji」卻覺得欠扁

關鍵字：

Dcard

讀者迴響

熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面