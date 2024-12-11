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綠能董座勾前女友「3年激戰144次」　正宮驚覺被綠14年怒告

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲吳姓董座與前女友舊情復燃，開房激戰144次，法院判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳佩蓁／台北報導

台灣一名綠能公司吳姓董座婚後仍與前女友藕斷絲連，遭正宮指控2人偷情長達14年，不僅多次相約出遊，近3年更上摩鐵激戰144次，憤而向老公及小三求償300萬元；對此，董座辯稱他與前女友3年前才舊情復燃，且他和妻子早就對夫妻關係、財產分配達成共識，互不干涉彼此私生活。台北地院審理後，判決吳姓董座與小三應連帶賠償正宮30萬元。

正宮主張，他與吳男結婚多年，育有3子，沒想到丈夫卻與前女友葉女發展出婚外情，仔細蒐證後竟發現2人婚外情長達14年之久，並提出吳男與葉女偷情對話紀錄，包括葉女傳訊給吳男「沒有啦，拜託今天是14週年欸」、「拜託對你好是因為開心，根本沒有目的跟企圖好不好」、「你真的把人心想的太壞了，這14年來都如一好不好」等語。

對此，葉女則辯稱，她與吳男相識至今14年，但各自結婚後已久未連絡，直至近3年才又搭上線、低調交往，非持續通姦長達14年。

吳男雖坦承與葉女發生婚外情，但他辯稱2人是從2023年8月29日至今年3月20日間有不當交往關係且有發生性行為，時間僅8個月；且5年前妻子就將他趕出主臥室，因而被迫分房，甚至主動提出離婚，去年4月雙方就婚姻關係、財產分配達成共識，妻子也同意不干涉彼此交友情況、私生活，況且多年來都是由他獨自負擔家庭支出，還替妻子買了一間房，已盡其所能彌補妻子。

法官勘驗正宮所提出的戶口名簿，發現她與吳男婚姻關係僅約12年1個月，因此正宮主張吳男與葉女侵害配偶權長達14年與事實不符，另就吳男與葉女對話紀錄，僅能證明被告2人相識14年，且吳男於答辯狀自述「約於3年前，2人偶然恢復聯繫，其後斷斷續續保持友誼關係」，認定吳男與葉女持續不倫關係至少3年，判決2人應連帶給付正宮30萬元，可上訴。

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