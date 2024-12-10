周品均：職場不是吃苦就有好結果「不好的老闆要勇敢離開他」

記者李芸樺／台北報導

年終到，但獎金會到嗎？創辦電商女裝品牌「東京著衣」、「Wstyle」還把它經營得有聲有色的美女老闆，周品均來《豈有此呂》了，事業巔峰時婚姻觸礁，她暢聊職場和愛情！鑒於謝宜容引發的職場霸凌效應，主持人呂捷大哉問拒絕藝術，周品均認為，不是吃苦就有好結果「遇到不好的老闆要勇敢離開他」。

▲ Wstyle女裝創辦人、「葳老闆的辣雞湯」主播周品均。（圖／《豈有此呂》）

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談起職場霸凌零容忍，周品均表示她的公司也曾有一個部門流動率超高，調查之後才知是宛如翻版謝宜容，竟是部門主管會惡行惡狀羞辱員工的長相，故開除主管，她建議遇上霸凌要先蒐證，再集體提報，但前提是公司願意給支持。

▲周品均和呂捷對談職場和感情觀。（圖／《豈有此呂》）

而聊起為何離婚？周品均形容對方就像是甩不開的恐怖情人，以愛之名對她種種的控制與情勒，讓她超窒息，呂捷訪談中故意不斷用「他愛你啊」情境劇吐槽，讓原本都快要崩潰翻白眼的周品均，最後也在一個巧妙的時機，反送這句話給對婚姻有抱怨的呂捷，讓呂捷笑到綜藝摔！

▲周品均覺得職場和婚姻之道有很多相似處。（圖／《豈有此呂》）

呂捷也說到他當初踏入補教業的奇葩過程，看似被壓榨薪資，卻又被介紹到另一份工作！遇到這種狀況要「冰的」嗎？

更多職場生存術，以及如何從小細節來分辨出渣男渣女？該不該用平底鍋測試另一半是不是在當特務呢？請鎖定12月10日下午1:10的《豈有此呂》，聽前輩周品均開示。