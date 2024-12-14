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模範人夫「竟砸百萬包養茶妹」　同遊歐洲看極光！妻見真相崩潰

模範人夫超疼妻！竟砸百萬包養「吃魚小姐」　她崩潰：抓包後嘴臉變了還不離婚

▲婚姻最重要的就是忠誠，一旦破滅就很難再復原。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

婚姻最重要的就是忠誠，一旦破滅就很難再復原。一名人妻抱怨，老公明明在外有小三，卻不願意離婚，讓她真的很痛苦。

人妻在Dcard表示，和老公結婚20年，育有3個孩子，孩子目前都讀國小，夫家開工程行，多元投資，社團社交親朋好友眾多，理所當然身邊也會有許多複雜朋友，雖然如此，公婆思想卻很傳統單純，娘家則是小康家庭，沒有做生意，親朋好友也少，生活單純平凡，就是個平凡人家。

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人妻透露，近日發現老公在外面偷偷跟固定的小姐買，買到後面居然談起戀愛，在家裡附近租屋包養，買了約50萬精品、20萬金飾、30萬去歐洲看極光等，平時想到就給3萬生活費，還幫養家人，更誇張的是有一次一口氣送對方100萬現金。

人妻提到，全部都是老公主動送對方，而對方的回應都相當敷衍；老公在被抓包前，一直很疼愛她，導致她根本難以置信居然在外面養小三，「被我發現後，老公當下馬上跟小三分手，但是從此對我的態度極差，愛理不理，常常把我當空氣，有時候還會對我大小聲、莫名其妙的罵我很多子虛烏有的事，我好想離婚，但是老公不願意，請問到底為什麼？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「他只是還需要免費保母跟看護而已，趕快找律師吧」、「有人顧好家才能放心出去玩啊」、「因為離婚要分你一半財產，還要被公開處刑、父母痛罵，自己顧小孩、顧老的、做一堆雜事，不僅沒時間出去找小三，非常不划算」。

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