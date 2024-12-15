台東池上萬安社區長者齊聚「搓圓仔」　警宣講防詐

▲警宣講防詐及微型電動二輪車送安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

於下星期冬至前夕，台東縣池上鄉萬安社區的長者們，於15日10時齊聚在活動中心「搓湯圓」，台東縣議會議員陳宏宗、村長魏榮增及社區發展協會理事長陳政鴻及總幹事蕭仁義均到場共襄盛舉。關山警察分局錦安派出所副所長楊登基及警員洪于涵，也藉此機會針對防詐及交安實施宣講。其中最重要的就是傳授「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，還有騎乘「微型電動二輪車」(原電動自行車)應注意事項。員警用心的送上安全，獲得長者們的肯定及掌聲。

員警於宣講中強調，微型電動二輪車(原電動自行車)因免考照與免掛牌，成為許多民眾的代步車首選，且仍有部分未滿14歲的青少年騎乘，造成許多事故及道路亂象。有鑑於此，自今年11月30日起須掛牌才能上路，違規者將被處以新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。

且須年滿14歲、戴合格安全帽、不可載人、超速、酒駕、毒駕，也不得擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格。如擅自改裝電子控制裝置，將處新台幣1800元至5400元罰鍰。如未依規定戴安全帽者，將處新台幣300元罰鍰；未投保強制險可開罰新台幣750元至1500元；載人將處新台幣300元以上罰鍰；超速將處新台幣900元至1800元罰鍰。監理機關亦會不定期與警察排定取締微電車專案稽查，加強路邊攔查及宣導，請民眾儘速完成掛牌並遵守交通法規，以免受罰。



另「全民識詐」已成為當務之急，政府也持續運用電視、廣播、網路及各單位機構平台全面放送，就是要讓民眾與時俱進，接收防詐知能提高警覺心，方可讓自身財產更加有保障。尤其在「假投資詐騙」方面，請民眾注意「高獲利」、「穩賺不賠」及「老師帶你賺大錢」等關鍵字，切勿因此而受到誘惑，若是那麼好賺，他們自己賺就好，也不用大費周章打廣告，所以只要是電話、簡訊或是廣告說到錢的，十之八九就是詐騙！若有任何疑慮，務必要謹遵「1聽2掛3查證」防詐三步驟，或立刻撥打165反詐騙專線，或是110報案專線諮詢，亦可直接前往鄰近分駐(派出)所求證，絕對可以避免遭受詐騙之危害。



關山警察分局表示，非常歡迎各社區、部落、機關、學校或是鄉(鎮)公所辦理活動時，邀請分局「識詐交安宣講團」前往實施犯罪預防、交通安全、反毒及反詐騙宣導，透過一場又一場的宣導，期達暮鼓晨鐘之效，提醒民眾小心！小心！再小心！以遠離不法之侵害，確實保障生命財產安全，達到宣導的最終目的！