台東關山自行車道飄起果香味　草莓園即日起開放採果

▲台東關山自行車道飄起果香味。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

今年十月「康芮颱風」從台東登陸帶來強風豪雨，造成包括水稻等農業作物嚴重損失。十月中開始種植的草莓幼苗也成為其中的「受災戶」，雖然減少超過一半的產量但其品質卻不受影響；關山草莓園從上週起開始對外開放採果，週休假日吸引許多民眾全家出遊順道來採草莓。

關山農民林明河從種植水稻轉作到種植草莓超過20年，每年自家的草莓園草莓成熟期看見民眾歡喜採果成為他最大的樂趣。林明河表示，草莓是大人、小孩都愛吃的水果，所以在栽種管理的過程中強調要吃的安心、放心，無毒的種植方式也因此在開放採果期間，總有來自各地的民眾以實際行動前來支持力挺。

今年颱風影響造成種植的6000株草莓苗在開花之際受到波及，也相對形成結果的數量有些稀疏只有往年一半左右。經過細心看顧草莓園在上週開始對外開放採果，而採摘下來的草莓依舊擁有濃郁的果香味和其甜度，價格方面「佛心」的與去年相同不做調漲。



來自台東市區的鄭曉憶上午和老公一起來採草莓，她說，關山有種草莓後每年都來報到，不用再跑外縣市也能吃到好吃美味的草莓。林明河指出，只要草莓的成熟量理想就會開放採果，預計可以維持到明年三、四月，歡迎民眾來關山遊玩並享受採果樂趣。