「黑皮西瓜」亮相！馬卡龍瓜每顆要價300元　搶攻高端市場　

▲農友種苗公司推出新品種「黑皮西瓜」，黑綠色果皮相當吸睛。（圖／農友種苗公司提供）

記者楊惠琪／台北報導

農友種苗公司去年推出只有手掌大小的「迷你西瓜」 （Miniball）掀起小西瓜熱潮，近期又發表全新黑皮西瓜品種「Happy 瓜」，有別於台灣市場熟悉的綠色條紋西瓜與綠色大西瓜，「Happy 瓜」果皮呈黑綠色，部分品種外型猶如一顆炸彈，外型討喜，其中「馬卡龍」品種主打高端市場，末端售價約300元，預料又將掀起西瓜界的黑色旋風。

農友種苗公司發表全新黑皮西瓜品種系列，外型從手掌大小到籃球大小尺寸皆有，果肉則有紅色、黃色與橙色，黑綠色果皮是一大特色，因而取其黑皮諧音稱為「Happy 瓜」，首波主打「黑蘭」、「雅君」及「馬卡龍」3款黑皮瓜。

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農友種苗公司表示，因應全球不同市場需求，培育各種尺寸、肉色及口感的西瓜新品種，像是外皮極具韌性的「黑蘭」，有著長橢圓形與黑皮果皮，果肉則是橙色，外皮極具韌性，肉質硬脆，果形適合堆疊運送，具有儲藏性佳，久放口感不易改變等特性，極具外銷海外潛力。

有了去年迷你西瓜的成功銷售經驗，農友公司今年再主打黑皮小果品種「馬卡龍」，為西瓜育種專家耗時5年育成的全新品種，墨綠色的出色外觀，加上圓潤飽滿的果型，猶如精緻的法式甜點馬卡龍，而紅色的果肉細緻多汁，口感特別清甜與可口。每顆馬卡龍西瓜的重量約為1至2公斤，末端零售價每顆約250至350元，主推送禮高端市場。





▲「馬卡龍」黑皮西瓜，外型小巧可愛，主打高端送禮市場。（圖／農友種苗公司提供）

而有著短橢圓外型的「雅君」，以墨綠色外觀與深紅色果肉為特色，糖度高、口感沙脆，具有耐病性強且容易栽植特性。農友公司表示，「雅君」果肉口感接近國內消費者飲食習慣，且植株強健、耐病性佳，農民較好栽培，未來將主打平民化消費市場，因而以菜市場名取名為「雅君」。