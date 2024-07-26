男子吃25公斤西瓜患上「帶狀皰疹」　醫：血糖升高影響免疫力

▲男子連吃25公斤的西瓜。（圖／Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名男子日前連續多日吃西瓜消暑，總共吃了25公斤以上。他起初感到頭痛，後來眼睛難以睜開，到醫院求診後，發現自己患上了帶狀皰疹。醫生表示，男子入院時血糖達20毫米汞柱，且男子有糖尿病病史，頻繁吃西瓜導致血糖升高，影響免疫力。

據《新浪新聞》報導，男子表示，「腰部像被火燒灼，坐著像有東西在撕裂，睡覺時像被電擊、刀割一樣，症狀令人非常不舒服。」醫生提醒，有糖尿病、高血壓等代謝疾病的人，不宜過量吃水果。

北京醫院疼痛科主任醫師趙英介紹，帶狀皰疹常多於腰腹部、胸背部、頸部、頭部面部，除了疲倦、低熱、患處皮膚自覺灼熱感等症狀外，主要表現為神經痛和皮膚破損，出現水皰後，當天就會開始疼痛。

▲趙醫師為帶狀皰疹後神經痛患者進行治療。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

趙醫師表示，帶狀皰疹是一種由帶狀皰疹病毒感染後，再活化引起的感染性皮膚病，是一種常見感染性皮膚病，可發生於任何年齡，多見於50歲以上中老年人以及免疫系統受損人群。

趙英坦言，近兩年的門診中，40 歲以上的中年患者比例也顯著上升，「隨著社會節奏的加快，人們長期熬夜，工作壓力過大，精神緊張，會讓身體過度疲勞，造成身體免疫力低下，進而誘發帶狀皰疹的發生。」

皮膚科主任崔勇提醒，診斷出帶狀皰疹後，儘早使用抗病毒藥物非常重要，早期、足量足療程地使用抗病毒藥物可以快速控制症狀，有效縮短病程，並及時改善症狀、減少後神經痛的發生，「家裡老人、小孩、孕婦以及免疫力低下的人群要注意，盡可能避免與帶狀皰疹患者密切接觸，特別是不要接觸患者身上帶有水皰的皮疹，一旦有了疑似帶狀皰疹的症狀，就應及時就醫，避免病情惡化。」