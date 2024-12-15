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蔡英文陽明山豪宅遭檢舉違建？　蔡辦曝真相：已向房東了解改善

▲▼蔡英文家中的導盲犬過世。（圖／翻攝臉書／蔡英文）

▲前總統蔡英文。（資料照／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

知名作家李敖長女李文近日向媒體投訴，位在陽明山一棟豪宅別墅，自年中以來出現大量維安，附近還交通管制，該屋則是前總統蔡英文的老家住處；而她也因該地主過往多有違建紀錄，因此向北市建管處檢舉查報。對此，蔡英文辦公室15日表示，報導所稱房舍係家人短期租用，不符建管規範之構造物，承租前已存在，經向所有權人房東了解，委託專業人員協助辦理改善與補正。

李文向媒體投訴指出，陽明山一棟豪宅別墅，今年年中以來出現大量維安，不時有車隊進出，還要交通管制，鄰居間口耳相傳，該屋就是蔡英文卸任後的住所之一。不過，蔡英文對外宣稱住在敦南寓所，可是社群貼出的居家照片，落地窗外有花園庭院，經比對確認是蔡英文在陽明山住所。

此外，李文也知道，該棟別墅的地主過往多有違建紀錄，因此向台北市政府建築管理工程處實名檢舉；而建管處近期依《建築法》、《台北市違章建築處理規則》，將該屋3個違建案件予以查報。

對此，蔡英文辦公室表示，所指稱房舍係家人短期租用；蔡英文已於今年五月卸任，所謂大量隨扈及道路交通管制並非事實。

蔡英文辦公室強調，所謂房舍中部分不符建管規範之構造物，係承租前既已存在。經向所有權人房東了解，為房東當初購入該房舍並重新裝修時，原設計師未依程序申請所致，刻循建管處來函所敘明之程序尋求救濟，並委託專業人員協助辦理改善與補正。

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