羽田撞機調查結果提前曝光！　機長、副機長都「聽錯指令」

▲日本航空JL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本羽田機場1月2日發生嚴重事故，一架原本要飛往石川縣救災的海上保安廳航機誤闖跑道，隨後與日本航空的一架客機相撞，導致海保機上除了機長在內的5名自衛隊員死亡。運輸安全委員會近日將公布機上錄音，而內容也提前曝光，證實機長與副機長當下都聽錯塔台指令，才會造成這起悲劇。

根據《朝日新聞》報導，日本航空JL516班機1月2日從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場時，在跑道與日本海上保安廳羽田航空基地JA722A相撞，儘管日航機上的367名乘客與12名機組人員全員順利逃生，但是海保機除了重傷的機長外，其餘5人全數罹難。

39歲的海保機長宮本元氣獲救後表示，「我們是在得到進入跑道的許可後才進入的。」不過事後多項證據指出，海保機疑似聽錯塔台指令誤闖跑道。根據國土交通省公開的飛行紀錄顯示，1月2日下午5時45分，塔台管制員向海保機指示，「第一順位。請在地面滑行至C5跑道的滑行道等待。」

▲燒毀的海保機殘骸，機上6人有5人罹難。（圖／路透）



海保機機長在8秒後回覆道，「正在前往。」然而隨後卻越過應該停下的滑行道，直接進入跑道，並停留長達40秒。期間，塔台管制員也並未發現海保機違反指令闖入跑道。

調查認為，海保機上的隊員很有可能是誤將塔台的「第一順位」，誤解為第一順位起飛，然而實際上卻是指「第一順位準備起飛」，也就是待日航JL516降落後第一順位起飛。

事故後，日本當局成立運輸安全委員會調查此次事件，而安全委員會預計於近日首度公開海保機上的座艙語音紀錄器內容。根據《朝日新聞》提前取得的內容，錄音檔證實，塔台指示海保機在滑行道等待，但是海保機卻聽錯指令，以為取得進入跑道的許可，因此滑行進入跑道。

海保機的機長與副機長雖然在聽到指令後互相確認，但都沒有發現有誤，因此直接進入跑道，導致事故發生。據悉，機長與罹難的5名隊員都有佩戴機上的航空耳麥，也就是說全員都能聽見機長與塔台在對講機內的對話。而機長事後面對調查時也表示，「當時曾經和其他組員重複確認塔台指令。」