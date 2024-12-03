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馬斯克律師團隊提「禁令」：阻止OpenAI轉向營利事業

▲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

億萬富豪、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的律師團隊日前向美國加州北區聯邦地方法院提出初步禁制令，針對OpenAI、多位聯合創辦人及其投資者與密切合作夥伴微軟（Microsoft），指控他們從事反競爭行為，並要求法院下令停止OpenAI轉向營利事業。

粽合外電報導，此動議於晚間提交，指控包括OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、總裁布羅克曼（Greg Brockman）、微軟、LinkedIn聯合創辦人兼前OpenAI董事會成員霍夫曼（Reid Hoffman）、以及微軟副總裁兼前OpenAI董事會成員坦普頓（Dee Templeton）在內的多名被告涉及多項違法活動。以下是主要指控：

1. OpenAI拋棄其原有的非營利使命
馬斯克指控OpenAI偏離成立時承諾的非營利性質，轉而追求盈利，並涉及自我交易。

2. 資本壓制與壟斷行為
馬斯克的律師團聲稱，OpenAI向投資者施壓，不得同時資助包括xAI在內的競爭對手，導致xAI的資本流入受阻。

3. 微軟與OpenAI非法共享資源
動議提到，微軟與OpenAI之間的合作涉及非法共享專有技術與資源，進一步損害市場公平競爭。

4. 自我交易與利益衝突
包括選用阿爾特曼持有重大財務利益的支付平台Stripe，以及霍夫曼同時參與微軟和OpenAI的董事會等行為，被認為構成利益衝突。

馬斯克的律師團表示，若不立即採取行動，將對馬斯克的xAI以及公眾利益造成「不可挽回的傷害」。他們要求法院維持OpenAI的非營利性質，並停止進一步的自我交易。文件指出，若最終裁決有利於馬斯克，OpenAI可能因資金不足無法支付賠償。

動議還特別強調，OpenAI若持續接受投資而未完成盈利轉型，可能導致「無法逆轉的投資者損失」，對市場穩定構成威脅。報導指出，OpenAI目前正迅速推進向完全盈利性企業的轉型，否則可能面臨投資者撤資的風險。

針對馬斯克的最新動議，OpenAI發言人在電子郵件中回應稱，「這是馬斯克第4次重複毫無根據的指控，完全缺乏事實依據。」此前，OpenAI已試圖駁回馬斯克的訴訟，並稱其為誇大不實的指控。

OpenAI於2015年以非營利組織形式成立，但在2019年轉型為“有限盈利”（capped-profit）結構，允許非營利實體監管其營利子公司。如今，該公司正進一步轉型為完全營利性公司。

作為OpenAI的聯合創辦人之一，馬斯克於2018年因方向分歧退出。近年來，他成立了自己的AI公司xAI，並推出Grok AI模型，為其社交平台X（原Twitter）提供功能支持。xAI最近完成了一輪50億美元的融資，成為全球資金最充裕的AI公司之一。

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