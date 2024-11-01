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挑戰Google龍頭地位　ChatGPT新推搜尋引擎功能

ChatGPT加入搜尋引擎功能

▲ChatGPT加入搜尋引擎功能。（圖／取自OpenAI官網

文／中央社舊金山10/31綜合外電報導

美國科技公司OpenAI強化旗下生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT，加入搜尋引擎功能，挑戰谷歌（Google）長達數十年的網路搜尋龍頭地位。

法新社報導，OpenAI表示，這項功能升級讓使用者得以收到「快速、及時的答案」，還附上相關網站資源的連結，使用者過去得利用傳統搜尋引擎來取得資訊。

這項ChatGPT的重大升級讓這款AI聊天機器人能夠從整個網路上提供即時資訊。

OpenAI指出，ChatGPT的首頁現在還提供直接頁籤，能夠連結到各類資料來源，涵蓋天氣預報、股價、體育賽事得分和突發新聞等主題。

這些頁籤將連接到與OpenAI簽訂內容協議的新聞及數據提供者，包括法國「世界報」（Le Monde）、德國新聞出版集團斯普林格（Axel Springer）和英國「金融時報」（Financial Times）等。

OpenAI網站上展示的新介面範例與Google和Google地圖的搜尋結果極為相似，不過少了令人眼花撩亂的廣告。

OpenAI還表示，任何網站或出版商都可以選擇出現在ChatGPT的搜尋結果中，還說OpenAI積極尋求來自內容創作者的意見回饋，以讓這套系統更臻完善。

自ChatGPT或新創公司Anthropic的Claude等AI聊天機器人推出以來，由於資料受限於時間截止點，因此回答內容無法即時更新。

這一點被視為AI聊天機器人的一大弱點，尤其是沒有獨立搜尋引擎來提供更即時資料的OpenAI。相較之下，Google和微軟（Microsoft）都將AI的回答與網路搜尋結果結合在一起。

目前，ChatGPT的新功能尚無廣告，這讓ChatGPT得以提供比Google更簡潔的搜尋結果。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天在社群媒體X寫道，這項搜尋功能是自ChatGPT在2022年問世以來，他個人「最喜歡的功能」。

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