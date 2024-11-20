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前瞻計畫特別預算編列3億　交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

▲集集鐵道改善工程持續進行中。（圖／南投縣政府提供）

▲集集鐵道改善工程持續進行中。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

作為南投集集、水里、車埕觀光命脈及交通運輸的台鐵集集線，幾年前受到颱風、水災影響導致停駛；交通部今天指出，台鐵集集支線編列預算3億元，全線將於115年7月完工、通車。

南投縣籍立委游顥今日出席立法院財政委員會聯席會議，持續關心台鐵集集支線基礎設施改善計畫，並表示集集支線是南投縣觀光命脈，涵蓋名間、集集、水里等鄉鎮民眾生計，要求交通部承諾完全編足23.63億經費，並於115年7月如期完工通車。

交通部次長伍勝園說明，114年前瞻計畫特別預算中，台鐵集集支線一案預算3億已完全編足，後期如有增加將編列公務預算支應，全線將如期完工，並辦理通車典禮。

▲立委游顥參加立法院財政委員會聯席會議，交通部承諾集集支線於115年7月全線通車。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲立委游顥今天參加立法院財政委員會聯席會議。（圖／立委游顥辦公室提供）

游顥另表示，南投縣客家族群人數已達全縣人口的五分之一，縣政府也將於明年1月1日起成立二級單位「客家發展所」，擴增人力、經費以加強客家業務推展；他認為客家群族及其區域發展應均衡，但從客家委員會前瞻計畫報告中發現，中央過去對客家族群的照顧侷限在桃竹苗地區，或是北客及南客族群，南投客家族群往往被忽視。

游顥提議，若前瞻計畫特別預算已分配用罊，客委會應編列公務預算支應彌補上述遺憾，也建議客委會在規劃世界客家博覽會活動辦理時，除於桃竹苗或高雄屏東地區舉辦，也將南投縣納入子場地或活動論壇使用，讓更多人能夠了解客家文化，以達均衡各地客家聚落區域發展。

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游顥交通部集集支線通車世界客家博覽會南投

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