　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

▲永靖謝平安將與14,15日盛大登場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖謝平安將於14,15日盛大登場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」明天(14日)上午10時於苗木之鄉永靖揭開序幕，在鄉親的敲碗聲中，頂新和德文教基金會特別邀請集團味全龍的龍將、啦啦隊員到場體驗謝平安文化與民同樂；也將免費送出千頂12強冠軍紀念帽跟民眾結緣，明天到場民眾，只要輕鬆三步驟，就有機會領到限量紀念帽。

頂新和德文教基金會表示，民眾只要加入「永靖共好協會」、「成美文化園」及「頂新和德文教基金會」三個官方帳號Line 好友，就可在明天(14日)上午10時到下午1時於永靖國小後門接棒未來攤位領取號碼牌；並於下午1時到3時間到成美文化園幸福大廳戶外廣場兌換冠軍帽，每人限領一頂，發完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永靖謝平安將與14,15日盛大登場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖謝平安將送出千頂12強冠軍紀念帽。（圖／頂新和德文教基金會提供）

謝平安是早期農業社會歲末秋收用來答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921之後原已停辦多年，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第六年，主辦單位為永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園。

▲永靖謝平安將與14,15日盛大登場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲永靖謝平安將有明華園演出。（圖／頂新和德文教基金會提供）

首日除有限量冠軍帽免費送，也有表演與祭典及上百攤的熱鬧市集活動，主會場永安宮路口的午間市集為上午10點到下午2點，第二會場成美文化園東園區則於下午4點起推出晚間市集，晚間7點起也有永靖一年一現的盛大煙火秀及明華園總團孫翠鳳領銜壓軸演出的大型戶外千人平安戲《青蟬》，活動皆可免費參與。

▲永靖謝平安將與14,15日盛大登場。（圖／頂新和德文教基金會提供）

為邀請更多在地民眾參與文化慶典，成美文化園14日也特別開放彰化縣民半價入園，歡迎各地民眾龍來永靖謝平安，一起體驗傳統文化。為期兩天的精彩慶典詳細活動可查詢https://512better.org.tw/2024twthanksgiving/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／麟洋配落敗　李洋生涯正式告終
快訊／幼兒園恐怖虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱
賈永婕談101跨年煙火連3跳針「很精彩」　王世堅逼問：下台還
「跟劉真同病」　Paul：已交代遺言
快訊／台中男暈倒死亡！
刷新中國入冬最低溫！　僅-42.1℃
尹錫悅真的瘋了？　南韓醫師警告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

吉伊卡哇驚喜降臨燈會！陳其邁曝「水陸都有活動」：快訂飯店

有12年工作經驗「學歷還重要嗎？」　過來人曝1件事有影響：已哭

不是愛愛！他超愛說「2字」疊字　一票人點頭：好用又禮貌

最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

「魔法吉伊卡哇」華山登場！限定周邊搶先看　巨大長野熊同步現身

【廣編】《城市潮流漫步》遠雄敦富打造「地圖上找不到的城市美術館」

新北耶誕城「智」享安全　3D科技防線守護萬人狂歡

2024法遵科技競賽　用AI解決洗錢防制難題

凌晨出門唱歌　門口穿鞋平安符斷掉！「Siri爆一句」妹子嚇爆

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

吉伊卡哇驚喜降臨燈會！陳其邁曝「水陸都有活動」：快訂飯店

有12年工作經驗「學歷還重要嗎？」　過來人曝1件事有影響：已哭

不是愛愛！他超愛說「2字」疊字　一票人點頭：好用又禮貌

最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

「魔法吉伊卡哇」華山登場！限定周邊搶先看　巨大長野熊同步現身

【廣編】《城市潮流漫步》遠雄敦富打造「地圖上找不到的城市美術館」

新北耶誕城「智」享安全　3D科技防線守護萬人狂歡

2024法遵科技競賽　用AI解決洗錢防制難題

凌晨出門唱歌　門口穿鞋平安符斷掉！「Siri爆一句」妹子嚇爆

地熱能發電涉原基法諮商程序及回饋機制　台東縣府積極爭取

Nissan公布東京改裝車展陣容！電動版R32 GT-R、粗獷X-Trail成亮點

營養師教你吃薑母鴨不水腫！吃料前先喝湯、選擇蔬菜替代火鍋料

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

快訊／台南某幼兒園爆虐童！多人遭巴頭、摔床上　教保員被解僱

快訊／麟洋配不敵大馬組合無緣年終賽4強　李洋生涯正式告終

5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

「東金包機」有譜　明年3月即將起飛

J.Sheon認了「有隱疾」　常分心、深夜睡不著：真的不是故意的

「永靖謝平安」12／14登場！　帥氣冠軍帽...點3步驟免費送

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

生活熱門新聞

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

父過世留房地！桃園兄弟「1動作」免繳土地增值稅、契稅

冷氣團來襲「入冬以來最冷」　專家：下波直逼寒流

今越晚越冷！　明最強冷氣團「恐不到10度」

黑嘉嘉接班人！「新圍棋女神」超仙照瘋傳　網暈炸

陳文茜罹「黑色素癌」已擴散第四期　1封信逼哭她

「逼深蹲、叫下屬自殺不算霸凌」挨批　邱泰源：調查結果很用心

被酸運氣好！辜仲諒「不是放火花一炮」　PTT全服了

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

無中輟紀錄　13歲少年竟是文盲

2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

受害者+1「謝宜容專挑1類人」霸凌！前員工曝內幕

強恕中學走入歷史！125年老牌私校易主　改名新民中學明年招生

更多熱門

相關新聞

停車被罵白癡！女駕駛失眠憂鬱求償60萬

停車被罵白癡！女駕駛失眠憂鬱求償60萬

1名女子前往台中市美市賣場購物，因停車問題，遭到一名男駕駛罵「白痴」，她事後出現失眠焦慮、憂鬱等症狀，請假休養4個月，因此向對方提告求償近60萬元，法官認為男子已依涉犯公然侮辱罪，遭處3千元罰金；但認定女子不能單以過去均無憂鬱症的就醫紀錄，認定罹患憂鬱症與被罵「白痴」有關，判男子只要賠償1萬2000元。

彰化火車站半裸男發酒瘋　與2警扭打遭大外割

彰化火車站半裸男發酒瘋　與2警扭打遭大外割

來台邊玩邊賺錢卻當車手　馬國網紅頻喊冤

來台邊玩邊賺錢卻當車手　馬國網紅頻喊冤

飆速122K撞死警　男涉2販毒遭重判

飆速122K撞死警　男涉2販毒遭重判

朱育賢補味全　葉總透露保護名單

朱育賢補味全　葉總透露保護名單

關鍵字：

彰化頂新成美文化園冠軍帽味全龍

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

37歲主持人火災身亡！睡夢中來不及逃生

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面