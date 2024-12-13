吸安後飆速122K撞死警　肇事4天前還販毒...惡男再判6年5月　

▲吳柏翰毒駕撞死員警。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名吳柏翰(38歲)曾因酒駕、販毒遭判刑2月及7年，去年大年初二在車內吸食安非他命，飆122公里高速撞死剛下班警員高偉倫，二審判8年6月；如今又涉及一宗2年前毒品案，警方查出他撞死員警前4天才在雲林販毒，當時偵訊時供出上游藥頭及製毒工廠，罪證確鑿，彰化地院審結，依販賣第二級毒品，判處有期徒刑6年5月徒刑。

判決書指出，吳柏翰2023年1月13日，賣毒品給在獄中服刑妻子的王姓女友人，當時他辯稱「我不是為了賺錢」，只因王是妻子的朋友，認識一陣子了，想說她也沒有在工作，才跟上手拿1錢的安非他命是1萬元，拿半錢也只跟她收4500元，想說便宜賣她」彰化地院一審判處10年6月徒刑、上訴二審改判7年。

▲吳柏翰毒駕飆高速撞死員警。（圖／ETtoday資料照）

吳柏翰1月13日涉販毒案後，於1月19日中午又在雲林縣斗六市後火車站某出租套房內，以27,000元，販賣安非他命3錢給黃女，吳於警詢、偵查、準備程序及審理時坦承不諱，並供稱，「我從裡面拿一點出來吸，是賺量差，大約價值1,000元」具營利意圖。吳供出毒品由藥頭邵男直接跟製毒工廠接洽，由蔡男出資，一審遭判6年5月徒刑。

▲吳柏翰毒駕撞死員警。（圖／ETtoday資料照）

吳柏翰在去年1月22日下午3時40分許，先在車內吸食安非他命後，隔天早上7點多開車出門，期間藥效仍未退的情況下，吳柏翰連闖數個紅燈，行經彰化縣彰化市彰興路一段時，竟以時速122公里速度，撞上當時正在停等紅燈、剛下班的員警高偉倫，高偉倫因此身體受有多重創傷，經送醫急救後仍不治死亡。一審列國民法官審理，遭判8年6月有期徒刑，但吳不服，上訴台中高分院後，今年4月10日駁回上訴，維持一審原判。

▲吳柏翰毒駕撞死員警移送地檢。（圖／ETtoday資料照）